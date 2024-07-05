鏖戰3小時斬獲2連勝　喬科維奇4盤戰勝費利闖溫網32強

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

坐擁24座大滿貫男單冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天（5日）出戰溫網，在歷經3小時的4盤苦戰後，以6比3、6比4、5比7、7比5力退地主大黑馬費利（Jacob Fearnley），喬帥成功晉級第三輪，屆時對手將是澳洲名將巴比倫（Alexei Popyrin）。

在滿座的中央球場面前，觀眾幾乎一面倒的都為自家人費利加油，喬科維奇前2盤靠著強勁回球在盤末取得破發順利拿下，在第三盤中段喬科維奇再度破發成功，眼看就要直落三盤奪勝，不料費利此刻卻展開強勢反擊，憑藉優秀的正拍回破得手，隨後在6比5領先盤末點時，由於喬科維奇回球出界順利二破，以7比5逆襲之姿拿下第三盤，贏得滿場球迷喝采。

第四盤中比賽張力提升，喬科維奇頂住壓力，最後在關鍵第11局取得破發，成功以總盤數3比1擊敗費利，拿下兩人生涯首次交手的勝利，晉級第三輪。

Novak Djokovic and Jacob Fearnley combined to create a Centre Court classic



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「費利表現的非常出色，他打的很好」，喬科維奇賽後受訪時不忘稱讚小老弟，「我之前沒什麼機會看他打球，直至兩天前。這總是帶有一點驚喜成分，在溫布頓與他對戰很艱難，大多數英國選手從小就接觸草地球場，所以他們知道如何打球」。

「在第三和第四盤中，我對自己的狀態並不太滿意，有時候你會有狀態不佳的日子，可能感覺不到最好」，喬科維奇最後補充道，「當然，這也取決於對手的表現，今天他打的很好，很慶幸我最後贏得比賽」。

喬科維奇目前正在追逐溫網第8座金盃，第三輪對手將是巴比倫，後者在第二輪五盤大戰中擊敗艾切維利（Tomás Martín Etcheverry）。