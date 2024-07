鏖戰3小時斬獲2連勝　喬科維奇4盤戰勝費利闖溫網32強

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

坐擁24座大滿貫男單冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)今天(5日)出戰溫網,在歷經3小時的4盤苦戰後,以6比3、6比4、5比7、7比5力退地主大黑馬費利(Jacob Fearnley),喬帥成功晉級第三輪,屆時對手將是澳洲名將巴比倫(Alexei Popyrin)。

Novak SURVIVES @DjokerNole made to work 6-3 6-4 5-7 7-5 against Fearnley on Centre Court! @Wimbledon | #Wimbledon pic.twitter.com/U4KaNATOoG

在滿座的中央球場面前,觀眾幾乎一面倒的都為自家人費利加油,喬科維奇前2盤靠著強勁回球在盤末取得破發順利拿下,在第三盤中段喬科維奇再度破發成功,眼看就要直落三盤奪勝,不料費利此刻卻展開強勢反擊,憑藉優秀的正拍回破得手,隨後在6比5領先盤末點時,由於喬科維奇回球出界順利二破,以7比5逆襲之姿拿下第三盤,贏得滿場球迷喝采。

第四盤中比賽張力提升,喬科維奇頂住壓力,最後在關鍵第11局取得破發,成功以總盤數3比1擊敗費利,拿下兩人生涯首次交手的勝利,晉級第三輪。

Novak Djokovic and Jacob Fearnley combined to create a Centre Court classic



Today's Play of the Day, presented by @BarclaysUK#Wimbledon pic.twitter.com/GsayyiXfSJ