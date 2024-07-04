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中華女排叩關U20亞錦賽8強！國家隊連2年推主視覺周邊

▲中華女排U20亞錦賽叩關8強，公布國家隊男排、女排年度主視覺。（圖／蜂巢行銷提供）

▲中華女排U20亞錦賽叩關8強。（圖／蜂巢行銷提供）

記者簡名杉／綜合報導

中華女排作為本屆U20亞錦賽平均身高最矮的球隊，面對平均身高近180公分的紐西蘭隊，前兩局開局一路領先至最後，只讓對手取得15分，第三局從落後追到Deuce，靠著隊長林良黛一記重扣拿下超前分，終場以25比15、25比15、26比24，直落三晉級U20亞錦賽八強。

中華隊以U20球員為班底，參加亞洲排球挑戰盃與亞洲U20排球錦標賽。亞洲排球挑戰盃中華女排擊敗新加坡獲得第9名，中華男排則獲得第12名，面對國際賽事強度大於分齡的成人隊伍，中華隊吸取賽事經驗，慢慢抓到對手的打法。7月23日中華男排將於印尼泗水參加亞洲U20排球錦標賽，若取得四強將拿下2025年世界U21錦標賽的資格。

▲中華女排U20亞錦賽叩關8強，公布國家隊男排、女排年度主視覺。（圖／蜂巢行銷提供）

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▲▼公布國家隊男排(上)、女排年度主視覺。（圖／蜂巢行銷提供）

▲中華女排U20亞錦賽叩關8強，公布國家隊男排、女排年度主視覺。（圖／蜂巢行銷提供）

同時中華男女排國家隊視覺也在近期公布，中華女排以剪裁拼貼畫的方式呈現，每位球員帶著自信的笑容，期許自己今年能成為排球的主角；中華男排以「排球少年」為概念，在正值20歲的青春年紀，帶著野心與目標在國際賽事中放膽去闖，「不試試看，你怎麼知道不可能呢？每個下一球都有可能成功的。」

今年中華隊第二年推出視覺與周邊商品，與男排、女排選手合作，商品銷售所得將會提供選手分潤，商品項目有主視覺框畫、雙面資料夾，與記載球員資訊、個人形象照的球員手冊，即日起正式開放預購，歡迎支持中華排球隊的球迷收藏。

商品資訊：https://bit.ly/CTvolley

關鍵字： 排球女排

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