巴黎奧運參賽台灣選手正式公佈！16項目共60人為國爭光

▲2024巴黎奧運中華隊參賽選手正式公佈。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／綜合報導

2024年巴黎奧運將在月底正式展開，今(4)日體育署正式公佈將與會本屆奧運的所有台灣選手及教練，合計將有16個項目、60位選手、39位教練一起遠征巴黎為國爭光！

本次取得奧運資格的16個項目分別是舉重、羽球、體操、射箭、拳擊、射擊、柔道、桌球、田徑、網球、跆拳道、游泳、高爾夫、輕艇、擊劍、霹靂舞，本次參與的60位選手其中包含26位男性好手、34位女性好手。

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舉重項目分別有3位教練林敬能、黃達德、林玥礽，3位選手郭婞淳、陳玟卉、方莞靈；羽球項目則有3位教練劉佳城、賴建誠、陳宏麟，6位選手周天成、李洋、王齊麟、葉宏蔚、戴資穎、李佳馨；體操項目為2位教練翁士航、蔡恆政，2位選手唐嘉鴻、丁華恬。

射箭項目為3位教練劉炳宏、劉展明、徐梓益，6位選手湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、邱意晴、李彩綺；拳擊項目有4位教練劉宗泰、柯文明、曾自強、羅尚策，6位選手賴主恩、甘家葳、黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴。

射擊項目共有5位教練謝志培、郭孟熙、徐曉如、陳思薇、蔡志成，8位選手楊昆弼、李孟遠、田家榛、吳佳穎、林怡君、劉宛渝、劉恆妤、余艾玟；柔道項目有3位教練劉文等、楊俊霆、高市賢悟，3位選手楊勇緯、林真豪、連珍羚。

桌球項目有2位教練偉關晴光、鄭佳奇，6位選手林昀儒、高承睿、莊智淵、鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽；田徑項目有3位教練蔡易達、曾孝生、孫念祖，4位選手林昱堂、彭名揚、楊俊瀚、張博雅；網球有3位教練Paul Francis McNamee、林育州、謝政瀛，4位選手謝淑薇、曹家宜、詹皓晴、詹詠然。

跆拳道項目有1位教練劉聰達，1位選手羅嘉翎；游泳項目有1位教練黃智勇，2位選手王冠閎、韓安齊；高爾夫項目有1位教練楊芯媛，4位選手俞俊安、潘政琮、錢珮芸、徐薇淩；輕艇項目有3位教練馬健銘、游志偉、市場大樹，3位選手吳少璿、賴冠傑、張筑涵；擊劍項目有1位教練王三財，1位選手陳弈通；霹靂舞項目有1位教練蘇志鵬，1位選手孫振。全部16個項目共39位教練、60位選手。