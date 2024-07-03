快訊／「父子籃球」確定上演！「詹皇」2年1億美元續留湖人

▲「詹皇」確定續留湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人超級巨星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)在暑假剛開始就確定不行使新賽季的球員選項，跳出合約成為完全自由球員，而在湖人日前於選秀會第二輪第55順位選進「大皇子」布朗尼(Bronny James)之後，大家都因此十分看好他高機率會續留湖人，與兒子共演「父子籃球」，現在正式確定他將與湖人簽下2年續約，續穿紫金球衣。

將在新賽季開打後年滿40歲的詹皇，於今年賽季仍繳出優異數據，71場出賽、平均35.3分鐘的上場時間，能斬獲25.7分、7.3籃板、8.3助攻、1.3抄截的成績，41%的三分球命中率更是締造生涯新高峰，堪稱是史上最強的39歲球員。

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今年賽季「詹皇」在達成前無古人的4萬分、1萬籃板、1萬助攻紀錄之後，最大的夢想就是與兒子共同在場上奮戰，成為史上第一對同隊的「父子檔」，而在湖人於選秀會選進「大皇子」布朗尼之後，他也與這個夢想更近一步。

▲「大皇子」布朗尼將於新賽季與爸爸「詹皇」詹姆斯上演「父子籃球」。（圖／達志影像／美聯社）

今晚最新消息由《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出，詹姆斯將以一紙2年1.04億美元(約台幣33.9億)的合約，確定回歸湖人，而這份合約當中還包含2025~26賽季的球員選項以及完全不可交易條款，有可能於明年暑假再跳出合約，尋求生涯最後一份大合約。