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新聯盟強硬廢除外籍生條款　莊瑞雄認為過於粗糙、應訂定緩衝期

▲立法委員莊瑞雄與職籃外籍生伊波卡、歸化球員阿巴西。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲立法委員莊瑞雄與職籃外籍生伊波卡。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

記者簡名杉／綜合報導

台灣職籃新聯盟日前強硬通過廢除外籍生條款，並且從今年開始就不讓外籍生參與選秀，突如其來宣佈這消息，引起外界一片譁然，長期關注籃球的立委莊瑞雄也對此發聲，點出取消外籍生名額最直接衝擊的不只是今年報名選秀的這八位外籍生，還有其他尚未選秀甚至是高中畢業就遠渡重洋來台唸書打球，只為了在海外有一圓籃球夢的外籍生球員，若無妥善溝通與適當配套，直接拒絕外籍生確實是過於粗糙。

莊瑞雄建議，較妥適做法應該是先和今年已經報名選秀的外籍生做溝通，並且設定聯盟合併後的一段緩衝期，也就是所謂的落日條款，同時輔導外籍生們轉向SBL。此外，新聯盟也可以考慮第三類的身分認定，例如亞洲外援、歸化球員、華裔球員、外籍生都一併納入，這不僅可以同時解決外籍生的問題，同時也可以增加洋將及外籍生歸化我國國籍的誘因。

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莊瑞雄指出，現在大家都在討論究竟外籍生是不是會限縮本土內線的養成，他認為學生時期有外籍生的加入，除了可以讓學生提早適應洋將的強度，更可以讓本土內線在學生時期提早轉型到前鋒的位置，不用再發生過去球迷經常調侃的「188打4號位」。

職業賽場上，莊瑞雄則十分認同富邦教練許晉哲的看法，就是要彼此競爭，這就是職業賽場，綜觀今年的職業聯賽，本土內線的上場時間跟表現，其實沒有遜於甚至勝過外籍生。

莊瑞雄提及，外籍生是我國很重要歸化的人才庫，今天他也聽說有之前表明要歸化的球員「反悔」了，那如果現在就貿然取消外籍生名額，之後少了長期在台灣讀書、對台灣認同感非常高、實力受到肯定且有歸化意願的外籍生，例如政治大學的莫巴耶這種人才，不是非常可惜嗎。

莊瑞雄坦言，雖然近年來有發生部分學校一次場上五個都是外籍生的情形，不過在大專體總已經表明新學年會進行限制的前提下，這個情形一定會獲得改善，大家應該要回到原點去思考，當初會有外籍生制度的初衷，如果現在只是因為球團間彼此的利益競合，就悖離的初衷，那對籃球長遠的發展絕對不是好事。

▲立法委員莊瑞雄與職籃外籍生伊波卡、歸化球員阿巴西。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲立法委員莊瑞雄(中)幫助阿巴西(右)爭取為本土球員。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

關鍵字： 莊瑞雄台籃外籍生PLGT1

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