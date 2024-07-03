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U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

▲▼U23陳品宏。（圖／陳品宏提供）

▲U23陳品宏。（圖／陳品宏提供）

記者歐建智／綜合報導

U23中華成棒培訓隊今天（3日台北時間）在美國跟NCAA大學明星隊交手，中華隊遭到美國隊3任投手聯手無安打，以0比9輸球，全場被14次三振。

美國隊今天派出佛羅里達州立大學阿諾德（Jamie Arnold）先發4局，投出7次三振；加州大學聖塔芭芭拉分校布雷姆納（Tyler Bremner）中繼3局有4次三振，喬治亞大學戴維斯二世（Alton Davis II）後援2局投出3次三振，3名投手聯合投出14次三振，完成無安打比賽。

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這是自2015年7月1日以來，美國大學國家隊再次投出無安打比賽，前一次是霍克(Tanner Houck)、普克（A.J. Puk）及亨德里克斯（Ryan Hendrix）聯手無安打2比0擊敗古巴。

中華隊由黃玠瀚先發投2.1局被3支安打、2次三振、3次保送，失4分，1局上由於黃柏叡發生守備失誤，加上被2支安打、1次保送及2次暴投失4分。

陳品宏接手中繼投1.2局，在3、4局都未失分，但在5局上無人出局遭轟2分全壘打失2分退場。王宇傑接手投完5局上，有1次三振，沒有失分。呂昱廷在6局上登板，投0.2局遭3支安打丟3分。洪宸毅投3.1局未被安打，沒有失分。

中華隊在9局下二出局，黃柏叡打出右外野邊線附近的平飛球，眼看就要落地打破無安打，卻被美技接殺，形成最後一個出局。

關鍵字： 棒球U23中華成棒隊

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