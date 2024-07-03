柯瑞連發30張照向K湯致敬　「永遠的浪花兄弟」讓人淚目

Warriors star Steph Curry pays tribute to Klay Thompson on his IG story which features 30 photos of them in their 13 seasons together



"Gonna miss you Klay Thompson.



Even though we won't finish the journey together, what we did will never be done again. Couldn't have… pic.twitter.com/yuhkkNUtuh — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 2, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士神射湯普森(Klay Thompson)轉戰獨行俠，與他當了13年隊友的灣區天王柯瑞(Stephen Curry)在IG連發了30張照片，細數這些年的美好回憶，當中有多張僅他們兩人入鏡的照片，他表示自己會想念K湯，並獻上最真摯的祝福， 「去享受打籃球並繼續做你熱愛的事吧！永遠的浪花兄弟，我的兄弟。」令人淚目。

▲浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

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勇士在剛過去的賽季歷經核心球員陷入空前低潮、格林(Draymond Green)禁賽風波，找不到最佳陣容以及無法終結比賽等難題，助教米洛耶維奇(Dejan Milojević)還在1月初一次隊內聚餐時心臟病發猝逝；團隊好不容易在賽季最後2個月反彈，卻又在附加賽崩盤，慘輸給國王24分，宣告無緣季後賽。

▲勇士3巨頭柯瑞、湯普森和格林攜手贏得4冠。（圖／CFP）

這場慘烈的敗仗，成了灣區3巨頭柯瑞、湯普森和格林聯手12季的最終戰，K湯該役10投0中得分掛蛋，賽後他離場前特別停下腳步轉了一圈，望向看台上幾名忠實的金州球迷，似乎在道別。

儘管柯瑞賽後喊話，「我永遠無法想像自己和他們兩人分開……我們一起經歷了那麼多。」但湯普森與勇士球團這5年來累積的「芥蒂」，已寫下分開的結局。《The Athletic》披露，遲遲沒能談妥續約的K湯，要求最佳拍檔柯瑞不要向球團「施壓」來保證他能回歸，「我希望是他們自己願意這樣做。」

▲浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

最終勇士並沒有極力慰留湯普森，甚至傳出沒提出報價，這位4冠神射透過先簽後換前進今年打進總冠軍賽的獨行俠，灣區3巨頭正式宣告解體，3人留下聯手12季420勝、4座總冠軍的輝煌紀錄。

柯瑞今(3)日在個人IG連發了30張照片，細數3巨頭與「浪花兄弟」這些年一起創造的美好回憶，包括歡慶奪冠，參加全明星賽，代表美國隊出征世界盃摘金，還有出席ESPY頒獎典禮，打高爾夫球等，當中有多張只有「浪花兄弟」入鏡的照片。

▲勇士獲頒ESPY最佳球隊。（圖／CFP）

柯瑞寫道，「會想念你的，湯普森。儘管我們無法一起完成這趟旅程，但我們所做的一切永遠無可取代。無法想像能有比你和格林更好的搭檔，我們改變了整個灣區，也改變了籃球的打法。你一直是這當中的核心人物，感謝你的一切，兄弟。去享受打籃球並繼續做你熱愛的事吧，永遠的浪花兄弟，我的兄弟。」讓球迷看了忍不住淚目。

柯瑞將內心的不捨、對13年搭檔的無限祝福，寄託在這30張照片上，雖然灣區3巨頭與「浪花兄弟」在場上成了絕響，但不會改變湯普森是他「一輩子兄弟」的事實。