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柯瑞連發30張照向K湯致敬　「永遠的浪花兄弟」讓人淚目

記者游郁香／綜合報導

勇士神射湯普森(Klay Thompson)轉戰獨行俠，與他當了13年隊友的灣區天王柯瑞(Stephen Curry)在IG連發了30張照片，細數這些年的美好回憶，當中有多張僅他們兩人入鏡的照片，他表示自己會想念K湯，並獻上最真摯的祝福， 「去享受打籃球並繼續做你熱愛的事吧！永遠的浪花兄弟，我的兄弟。」令人淚目。

▲▼浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

▲浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

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勇士在剛過去的賽季歷經核心球員陷入空前低潮、格林(Draymond Green)禁賽風波，找不到最佳陣容以及無法終結比賽等難題，助教米洛耶維奇(Dejan Milojević)還在1月初一次隊內聚餐時心臟病發猝逝；團隊好不容易在賽季最後2個月反彈，卻又在附加賽崩盤，慘輸給國王24分，宣告無緣季後賽。

▲▼浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

▲勇士3巨頭柯瑞、湯普森和格林攜手贏得4冠。（圖／CFP）

這場慘烈的敗仗，成了灣區3巨頭柯瑞、湯普森和格林聯手12季的最終戰，K湯該役10投0中得分掛蛋，賽後他離場前特別停下腳步轉了一圈，望向看台上幾名忠實的金州球迷，似乎在道別。

儘管柯瑞賽後喊話，「我永遠無法想像自己和他們兩人分開……我們一起經歷了那麼多。」但湯普森與勇士球團這5年來累積的「芥蒂」，已寫下分開的結局。《The Athletic》披露，遲遲沒能談妥續約的K湯，要求最佳拍檔柯瑞不要向球團「施壓」來保證他能回歸，「我希望是他們自己願意這樣做。」

▲▼浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

▲浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

最終勇士並沒有極力慰留湯普森，甚至傳出沒提出報價，這位4冠神射透過先簽後換前進今年打進總冠軍賽的獨行俠，灣區3巨頭正式宣告解體，3人留下聯手12季420勝、4座總冠軍的輝煌紀錄。

柯瑞今(3)日在個人IG連發了30張照片，細數3巨頭與「浪花兄弟」這些年一起創造的美好回憶，包括歡慶奪冠，參加全明星賽，代表美國隊出征世界盃摘金，還有出席ESPY頒獎典禮，打高爾夫球等，當中有多張只有「浪花兄弟」入鏡的照片。

▲▼勇士獲頒ESPY最佳球隊，柯瑞、湯普森、格林、伊古達拉、托斯卡諾-安德森。（圖／CFP）

▲勇士獲頒ESPY最佳球隊。（圖／CFP）

柯瑞寫道，「會想念你的，湯普森。儘管我們無法一起完成這趟旅程，但我們所做的一切永遠無可取代。無法想像能有比你和格林更好的搭檔，我們改變了整個灣區，也改變了籃球的打法。你一直是這當中的核心人物，感謝你的一切，兄弟。去享受打籃球並繼續做你熱愛的事吧，永遠的浪花兄弟，我的兄弟。」讓球迷看了忍不住淚目。

柯瑞將內心的不捨、對13年搭檔的無限祝福，寄託在這30張照片上，雖然灣區3巨頭與「浪花兄弟」在場上成了絕響，但不會改變湯普森是他「一輩子兄弟」的事實。

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森浪花兄弟格林

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