拚奧運首金！　柔道男神楊勇緯：把每場比賽當作最後一場

▲巴黎奧運柔道楊勇緯。（圖／記者邱顯燁攝）

記者歐建智／綜合報導

2024巴黎奧運即將展開，「柔道男神」楊勇緯在7月27日出賽，有機會替台灣奪下本屆奧運首面獎牌，甚至是第一金，楊勇緯表示，「不管遇到誰，我都會把每場比賽當作最後一場，盡全力去比。」

楊勇緯以總積分6510分位居榜首，帶著2021東京之戰銀牌、2023杭州亞運金牌以及2024世錦賽銀牌的亮眼成績，將以世界第一種子席位二度勇闖奧運，展現非凡毅力與強大信念，

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他在上屆東京奧運摘下台灣第一面獎牌的，也希望能成為巴黎奧運的奪獎第一人，更強調，「當然會想要拿獎牌，但是不只是獎牌，想要拿金牌！」

▲巴黎奧運柔道楊勇緯 。（圖／記者邱顯燁攝）

▲巴黎奧運柔道楊勇緯 。（圖／記者邱顯燁攝）

今年楊勇緯的家人還將親自到場應援，見證他再度挑戰奧運金牌，期待讓全世界看見台灣的柔道實力。

為彌補上屆沒能摘金的遺憾，楊勇緯這次做足情蒐，將每一場對戰視為自我成長的全新開始，楊勇緯表示：「柔道是一個變化性很大的運動項目，比賽的勝負完全取決於當下的狀態，不管遇到誰，我都會把每場比賽當作最後一場，盡全力去比。」

這次遠赴巴黎，楊勇緯也坦言備戰期間正努力克服隱藏敵人：「我覺得『時差』是本次出賽面臨到的最大挑戰。」

時差不僅降低運動員睡眠質量與訓練後修復，更間接打亂了比賽時生理節奏的調節，他表示：「會提早到法國適應時差，熟悉那邊的食物、環境等，讓自己在比賽期間拿出最好的狀態！」

歷經多年磨練與艱苦訓練，這次楊勇緯做足萬全準備，昭示奪回勝利的強烈企圖心，期待能為台灣柔道譜寫全新歷史。

為號召民眾以行動支持頂尖運動好手，一同為選手應援並見證榮耀時刻，運動品牌攜手外送平台，打造聯名應援箱，除了在家應援必備的多款熱門派對零食、手拉旗、充氣加油棒等應援道具，粉絲還有機會獲得應援T-Shirt、郭婞淳/楊勇緯/陳念琴專屬紀念徽章、隨行杯等眾多超值驚喜商品。

▲柔道男神楊勇緯 。（圖／UNDER ARMOUR提供）

