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七六人5年66億續約23歲全明星　簽完喬治再綁定馬克西狂砸135億

▲七六人輸球卻寫下隊史紀錄，堪稱此戰悲劇英雄。（圖／CFP）

▲七六人馬克西。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

費城超新星馬克西(Tyrese Maxey)上季在3屆得分王哈登(James Harden)離隊後，迎來了生涯年，多項數據創下個人新高，還首度入選全明星賽，七六人今(1)日以4年2.12億美元(約68.8億台幣)簽下第3巨頭喬治(Paul George)後，再以5年2.04億美元(66.3億台幣)的頂薪續約馬克西，狂砸超過135億台幣。

▲▼七六人恩比德、馬克西。（圖／達志影像／美聯社）

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▲七六人馬克西。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今晚披露，七六人為上季場均能砍25.9分、6.2助攻和3.7籃板的23歲超新星馬克西，奉上一紙5年2.04億美元(66.3億台幣)的延長合約。

馬克西和他的經紀人保羅(Rich Paul)整整等了一年才續約，讓費城得到額外的2200萬美元薪資空間，以利在今夏追求大咖球星。馬克西在剛過去的2023-24賽季，首度入選全明星賽，並贏得年度最佳進步獎。

▲▼快艇哈登、雷納德、喬治；七六人馬克西 。（圖／VCG）

▲七六人馬克西 （左）。（圖／VCG）

薪資專家馬克斯(Bobby Marks)誇讚馬克西非常有耐心，已經等了1年的他，又先等七六人敲定9屆全明星搖擺人喬治的合約，才與球隊達成續約協議。

馬克西合約細節

24-25賽季3514萬美元

25-26賽季3796萬美元

26-27賽季4077萬美元

27-28賽季4358萬美元

28-29賽季4639萬美元

關鍵字： NBA七六人馬克西喬治

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