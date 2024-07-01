吳念庭首安搶戲　雄鷹上半季終戰5比13不敵悍將

▲台鋼雄鷹吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹與富邦悍將1日在澄清湖球場進行補賽，吳念庭生涯首打席敲安打增添話題，不過台鋼全場4失誤，被悍將狙擊，以5比13落敗，結束創隊一軍首年上半季賽程。

台鋼下勾投手張喜凱相隔963天先發，首局挨王正棠三壘安打，對董子恩投出觸身球保送，范國宸敲安打帶有1打點。悍將先發左投陳仕朋1局下遇到控球亂流，滿壘時對杜家明投出四壞保送，失掉1分，隨後回穩製造雙殺止血，兩隊形成1比1平手。

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張喜凱2局上又遇到難關，王勝偉、周佳樂、李宗賢、王正棠都敲安打進帳3分，董子恩連兩打席都挨觸身球保送，這時台鋼決定讓張喜凱退場，巫柏葳接替守住危機。悍將3局上戴培峰安打開路，申皓瑋掃出深遠二壘安打攻佔得點圈，王勝偉擊出高飛犧牲打進帳1分，周佳樂連兩打席掃長打，再下一城。

杜家明4局下適時安打，幫助台鋼追回1分，魔鷹6局下轟陽春砲，本季第15轟，追近至3比6。悍將7局上兩出局後，由周佳樂安打並跑出盜壘成功，李宗賢適時安打追加1分。

台鋼雄鷹7局下全場沸騰，吳念庭代打上陣，面對王尉永纏鬥到滿球數，敲出右外野安打，生涯首安出爐，隨後馬上讓他接受球迷歡呼退場，換上顏清浤代跑。這支安打也帶起台鋼反攻氣勢，林家鋐代打敲安打，杜家明選到保送，形成滿壘，換上曾峻岳接替，陳文杰掃安打帶回2打點，台鋼追近至5比7。

悍將8局上利用王正棠掃二壘安打再度開啟攻勢，短打推進後，范國宸利用失誤上壘，王正棠趁傳跑回分數。兩出局後申皓瑋保送，這時台鋼再換王躍霖登板，但守備不捧場，一連串失誤，悍將清空壘包追加3分。悍將9局上也不放過機會，葉子霆跑出內野安打，孔念恩敲二壘安打進帳1打點，王念好代打建功再下一城，最終悍將以13比5獲勝。

悍將此戰先發全員安打，全場17支安打，王正棠3安打猛打賞，貢獻1打點跑回1分，李宗賢2安打進帳3打點，王勝偉也有2安打2打點。 陳仕朋先發5局失2分，隊友火力支援拿下本季第6勝。

此戰為台鋼雄鷹上半季終戰，累計23勝37敗，勝率.383。龍隊2021年重返中職一軍，上半季22勝2和36敗、勝率.379，台鋼雄鷹勝率比當年龍隊還高。