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趙娟週加入統一獅　締造中職首隊同時有韓、日、台啦啦隊成員

▲統一獅宣布下半季UniGirls啦啦隊加入新成員韓籍趙娟週 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅宣布下半季UniGirls啦啦隊加入新成員韓籍趙娟週 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅今天（1日）宣布下半季UniGirls啦啦隊加入新成員韓籍趙娟週入團，將在7月5日到7日的統一獅台北大巨蛋主場賽事應援。

今年統一獅UniGirls成員補強四位女孩入團，包括侯芳、包子、千紘Chihiro、希美Nozomi，而千紘、希美遠從日本來台入團，成為獅隊UniGirls一員也成為看台新寵兒，

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統一獅下半季UniGirls再添韓籍趙娟週入團，趙娟週擁有清純可愛的外表，因與女團Red Velvet 成員Irene長的相似而擁有蔚山Irene的別名。

▲統一獅宣布下半季UniGirls啦啦隊加入新成員韓籍趙娟週 。（圖／統一獅提供）

趙娟週曾擔任韓國職棒韓華鷹、樂天巨人啦啦隊女孩，除了棒球領域外，也參與韓國職籃、職排、職足看台應援，今年上半球季於桃園璞園領航猿擔任啦啦隊一員，

她在七月起正式入團統一獅UniGirls，首度亮相應援將在7月5日到7日統一獅台北大巨蛋主場賽事。

趙娟週入團挑選背號「77」，象徵2倍的幸運，而韓文的77(發音七七)帶有乾淨，幹練的意思，象徵娟週白白如雪保的肌膚與幹練的個性，聊起入團心得。

她表示：「日前之前加入領航猿的時候與現在加入統一獅，都是在球隊已經拿下冠軍已經有季後賽資格的狀態下，覺得自己很幸運可以加入強隊，也希望這樣的幸運可以一直延續下去，希望自己可以成為球隊的小幸運。」

▲統一獅宣布下半季UniGirls啦啦隊加入新成員韓籍趙娟週 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅宣布下半季UniGirls啦啦隊加入新成員韓籍趙娟週 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅宣布下半季UniGirls啦啦隊加入新成員韓籍趙娟週 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 中職棒球

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