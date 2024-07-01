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獨行俠痛失「灌籃王」小瓊斯　竄升K湯爭奪戰領跑者

記者游郁香／綜合報導

「灌籃王」小瓊斯(Derrick Jones Jr.)是獨行俠今年一路殺入總冠軍賽的重要成員，原本達拉斯想留下他，卻因為他臨時更換經紀人，讓情況變得複雜，最終獨行俠簽下4年級前鋒馬紹爾(Naji Marshall)取代他。達拉斯也正努力爭取神射湯普森(Klay Thompson)加盟，名記者海恩斯(Chris Haynes)稱他們是K湯爭奪戰的領跑者。

▲▼獨行俠沒能留住小瓊斯，正積極招攬灣區神射湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠沒能留住小瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

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小瓊斯上季來到獨行俠成為先發主力，季後賽出賽22場，場均上場近30分鐘，能貢獻9.1分、3.5籃板和1.2助攻，外帶1火鍋，達拉斯原本想留下他，但他周三(當地時間)突然更換經紀人，與長期合作的特納(Aaron Turner)分道揚鑣，轉投《Klutch Sports》保羅(Rich Paul)的麾下。

根據球員工會規定，小瓊斯必須等待15天，才能正式更換經紀人，這意味著等保羅接手時，今年自由市場談判應該都告一段落，讓情況變得有些複雜，最終獨行俠決定以3年2700萬美元簽下鵜鶘前鋒馬紹爾取代小瓊斯，並繼續努力爭取4冠神射湯普森加盟；小瓊斯則以3年3000萬美元轉戰快艇。

獨行俠在送走小哈達威(Tim Hardaway Jr.)的交易中獲得一個價值1600萬美元的交易特例，但為了確保團隊薪資不超出第一層硬上限，他們還必須空出約1300萬美元的空間，才能開出起薪約1610萬美元的合約給湯普森。

▲▼獨行俠沒能留住小瓊斯，正積極招攬灣區神射湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠正積極招攬灣區神射湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

被湯普森納入考慮的球隊包括湖人、快艇、獨行俠和七六人，《Bleacher Report》名記者海恩斯(Chris Haynes)在節目上表示，「如果有一個領跑者，我會說是獨行俠。他對那裡的情況很感興趣，他能融入他們的打法，厄文(Kyrie Irving)和唐西奇(Luka Doncic)突破後分球可以讓隊友獲得空檔投籃機會。」

關鍵字： NBA獨行俠小瓊斯湯普森勇士

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