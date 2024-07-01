樂天桃猿YOKOSO趴　球衣採近年日本流行昭和風格

▲樂天桃猿日本風味的主題日YOKOSO趴 。（圖／樂天桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Rakuten Monkeys樂天桃猿日本風味的主題日YOKOSO趴，7月6、7日於在桃園棒球場舉行，今天（1日）公布本次主題日視覺，帶有日本綜藝節目及些許動漫元素，球衣採用近年日本流行的昭和風格。

「YOKOSO趴」的主視覺包含總教練古久保健二、林立、吳桀睿、朱育賢、日籍球員鈴木駿輔，還有樂天女孩小紫、日籍成員KAHO。此次設計帶有日本綜藝節目及些許動漫元素，整體風格讓人感到歡樂且略為浮誇，這也呼應「YOKOSO」主題日，熱情歡迎所有10號隊友一同進場觀賽。

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本次「YOKOSO」球衣以綠色為基調，採用近年日本流行的昭和風格，胸前的隊名「MONKEYS」加上星星點綴，象徵每一位在球場上拚戰的選手都是一顆閃亮的星星，整體設計暨流行同時又充滿復古風情。

今年「YOKOSO趴」兩日賽前介紹先發打序時，同樣採用日語播報，呼聲很高的小號應援也沒有少，當天比賽4到6局將進行小號應援，在內野舞台吹奏，滿滿日式饗宴。

充滿日式風情的YOKOSO趴，先前已公布7月6日大谷似翔平、山本申伸將帶來賽前表演開球秀，7月7日邀請《棒球大聯盟》初代片頭曲《心繪》原唱けんいち在賽前演唱。

▲樂天桃猿日本風味的主題日YOKOSO趴 。（圖／樂天桃猿提供）