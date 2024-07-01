勇士3巨頭正式拆夥！K湯將與4隊會面　老爸希望他加入湖人

▲勇士3大核心左起湯普森、柯瑞和格林正式拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA自由市場今(1)日開市，4冠神射湯普森(Klay Thompson)正式結束13年的勇士生涯，《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)披露，他預計在這幾小時與獨行俠、湖人、快艇和七六人會面討論，爸爸老湯普森(Mychal Thompson)則希望他能加入自己效力過的湖人。

勇士3巨頭今日宣告解體，根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，湯普森確定不會回歸灣區，他將在自由市場開市的幾小時內，與獨行俠、湖人、快艇和七六人等4隊會面。

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▲4冠神射湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

《雅虎體育》記者費雪(Jake Fischer)報導，湯普森為了前進自己成長的地方洛杉磯，願接受約1300萬美元的中產特例。昨日則曾有消息指出，K湯有興趣與湖人天王詹姆斯(LeBron James)聯手。

湯普森過去13年生涯都在灣區度過，他與柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)攜手贏得4座總冠軍，但續約談了1年依舊無果。K湯這2周與勇士幾乎沒有任何溝通，灣區也沒提出報價，雙方將合作進行「先簽後換」。

值得一提的是，湯普森的爸爸老湯普森今日在X上與球迷互動時，表達了希望兒子轉戰湖人。老湯普森是湖人Showtime王朝的成員之一，勇士去年季後賽次輪對上紫金大軍，K湯曾興奮表示，這一刻對自己而言是美夢成真，還打趣說不知道老爸會支持自己還是湖人，「我猜他可能會挺自己的雇主。」