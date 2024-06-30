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雄鷹與吳念庭簽3.5年3600萬元複數約！感謝球迷歡迎他回來

記者簡名杉／綜合報導

▲吳念庭正式加盟台鋼雄鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲吳念庭正式加盟台鋼雄鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹於今(16)日在主場迎戰樂天桃猿的保留比賽前，為新入團的「榜眼」吳念庭舉行加盟儀式，不僅公布雙方簽下一紙3.5年總額達3600萬的合約，他的雄鷹新應援曲也首度亮相，對於這首「台鋼砲瓦」，吳念庭直說，「蠻喜歡的！」

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前天才在季中選秀會被雄鷹選中的吳念庭，昨天就火速與雄鷹簽約，並在今天舉行加盟儀式，賽前由雄鷹總教練洪一中以及董事長王炯棻共同為他披上背號67號的新戰袍，球團日前也已經透露，將在明天的上半季主場最終戰，讓他正式亮相。

在加盟儀式當中，吳念庭暢談被雄鷹選中的心情，雖然選秀會前就傳出許多風聲指出台鋼雄鷹會指名他，但被叫到名字那一刻自己才有踏實的感覺，也終於鬆一口氣。

加盟儀式前吳念庭先到球員休息室拜訪總教練洪一中以及新隊友，其中曾一起在日本打拚，以及在經典賽攜手作戰的「大王」王柏融，成為他賽前的「嚮導」，吳念庭透露王柏融賽前帶他參觀了防護室、餐廳以及球員休息室，非常感謝他。

對於今年賽季的目標，吳念庭強調，除了希望保持身體健康之外，也能跟著台鋼雄鷹這之前年輕球隊一起成長，打贏每一場球，為球隊拚個冠軍！

6月23日吳念庭與爸爸吳復連被雄鷹受邀到大巨蛋開球，當時全場鷹迷不斷高喊，「吳念庭來台鋼！」最終也如球迷們所願，吳念庭感謝所有球迷的支持，「當天來很多球迷，不管是哪裡的球迷我都很開心，很謝謝大家歡迎我回來。」

關鍵字： 台鋼雄鷹吳念庭中職

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