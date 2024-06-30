怒控勇士不讓威金斯打奧運　加拿大男籃總監：他很好已訓練幾周

▲勇士威金斯。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

上季陷入空前低潮的勇士前場主力威金斯(Andrew Wiggins)，原本被加拿大男籃列入巴黎奧運20人名單，勇士近日卻以健康因素為由，宣布他不會參加今夏的奧運，聲稱這是雙方共同的決定；對此加國男籃總監巴雷特(Rowan Barrett)很不滿，直言威金斯身體沒問題，這是球隊單方面的決定。

《多倫多星報》28日報導，勇士不允許威金斯代表加拿大出戰巴黎奧運，擔心他在比賽中受傷，灣區正試圖交易這位明星前鋒。《Sportsnet》則指出，威金斯已經通過加拿大籃協的醫療檢查，他對勇士的決定並不開心。

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不過勇士方面表示，退出巴黎奧運是雙方共同的決定，對此加拿大男籃總監巴雷特直言，「這不是威金斯的決定，而是球隊的決定。」他表示一直都與威金斯保持連繫，「對我們來說，他沒問題。他已經為此訓練了好幾周，然後我在訓練營前一兩天接到勇士的電話，說不能讓他參加。」

巴雷特說，「我為他感到遺憾。他過去的幾年裡經歷了很多困難，他的母親曾是一名奧運國手，這是他期待已久並為之努力的事，似乎他在各個方面都有所提升。」

加國主帥費爾南德斯(Jordi Fernandez)也替威金斯感到難過，「因為我知道他想要在這裡，這是一個我們無法控制的局面。我們不喜歡這樣，但我們尊重，只能繼續前進。」

自2021年7月東京奧運資格賽後，威金斯就沒披過加拿大戰袍，這次他將再次缺席，不過少了他，加國還是有多達11名NBA球員，還有2024年第9順位新秀、224公分華裔長人周志豪(Zach Edey)。