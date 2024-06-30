220公分女姚明場均33分12籃板　中國U18女籃將與澳洲爭冠

How do you even stop 7'3" (223cm) center Zhang Ziyu?



vs. KOR ???????? (Semi-Finals): 34 PTS | 16 REB | 5 AST | 47 EFF#U18AsiaCup x @AsiaCupWomen pic.twitter.com/YPB5qRbFIo — FIBA (@FIBA) June 29, 2024

記者游郁香／綜合報導

身高達220公分的「女姚明」張子宇，首次登上國際舞台，表現就一鳴驚人，她在U18亞洲盃女籃準決賽又轟下34分、16籃板，4戰繳出場均33.3分、12.5籃板，外帶3.3助攻的超狂表現，率領中國隊一路挺進最終決賽，今晚將與澳洲爭冠。

17歲的中國女籃超新星張子宇繼小組賽對日本飆出個人國際賽新高的44分，昨(29日)晚4強賽出戰南韓又以25投17中轟下34分、16籃板和5助攻，率隊以79比61搶下最終決賽門票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中國「女姚明」張子宇。（圖／VCG，下同）

贏得「女姚明」稱號的張子宇，在本屆U18女籃賽至今4戰繳出場均33.3分、12.5籃板和3.3助攻，她憑藉驚人的身高宰制賽場，今晚將率中國隊與澳洲爭冠。澳洲女籃曾在2022年U18亞洲盃擊敗中國封后，如今中國有望在張子宇帶領下上演復仇記。

張子宇2007年5月出生，才剛度過17歲生日，FIBA官網上顯示她的身高7呎3吋，約220公分，曾有傳聞指她的身高已超越「移動長城」姚明的226公分，來到228公分，不過她日前受訪時澄清自己現在身高在223至224公分之間。

張子宇的傲人身高遺傳自她的雙親，父親213公分，母親是前大陸女籃國手于瑛，也有198公分。靠著驚人身材優勢，張子宇曾在2022年1場比賽中狂砍62分、13籃板，並在山東省運會女籃決賽中獨攬68分，對手濟南全隊也才得90分。