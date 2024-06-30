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悍將新洋投有譜！711「育成降臨」球團回覆：節目預告

▲網傳富邦悍將新洋投拉博斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲網傳富邦悍將新洋投拉博斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

中華職棒35年上半季即將進入尾聲，各隊都開始著眼於下半季補強，除了日前剛落幕的季中選秀會之外，外籍戰力也是各隊的加強重點，上半季以27勝31敗排名第四的富邦悍將，就傳出已經簽下來自美國獨立聯盟大西洋聯盟的新洋投拉博斯基(Jack Labosky)。

台灣知名球評「牛奶」王翊亘於推特上透露，「富邦悍將簽下洋投Jack Labosky，今年效力大西洋聯盟蘭卡斯特，戰績3勝2敗防禦率2.92。」

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出生於1996年的拉博斯基畢業於美國名校杜克大學，並在2018年的大聯盟選秀會第22輪被坦帕灣光芒選中，4年的小聯盟生涯最高層級到3A，79場出賽其中12戰先發，拿下9勝12敗、防禦率3.35的成績，於2022年賽季後曾宣布「退休」，不過在今年復出加盟美國獨立聯盟大西洋聯盟的蘭卡斯特(Lancaster Barnstormers)。

拉博斯基已經在個人IG頁面上「自爆」寫下目前是富邦悍將的一員，對此悍將球團表示，「外籍戰力補強持續進行中，若有確定消息將一併公布。」

▲富邦悍將圖奇暴雷7月11將是「育成降臨」。（圖／翻攝自富邦悍將圖奇）

▲富邦悍將圖奇暴雷7月11將是「育成降臨」。（圖／翻攝自富邦悍將圖奇）

此外今(30)日傳出悍將圖奇頻道的節目表率先「暴雷」，7月11日將會是「育成降臨」，季中選秀會的「狀元郎」張育成會不會在那天加盟？悍將球團指出，「此為暫定安排圖奇節目預告，若有其他確定訊息，將會再對外公布。」

關鍵字： 張育成富邦悍將中職洋投

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