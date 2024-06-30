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快訊／大谷再炸裂！6月狂掃11轟　本季第26轟出爐

記者簡名杉／綜合報導

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇今(30)日於客場踢館「世仇」舊金山巨人，道奇超級球星大谷翔平於2局上半再度炸裂，敲出6月單月第11轟，也是本季第26支全壘打，持續穩居國聯全壘打王！

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大谷於2局面對巨人第二任投手霍華德(Spencer Howard)，於無人在壘、2好1壞的情況之下，相中對方一顆失投的85.6英里(約138公里)滑球，一棒掃出中外野大牆，擊球初速達109.7英里(約176.5公里)，距離達412英呎。

這一支陽春全壘打是大谷翔平6月的第11轟，是整個大聯盟在6月敲出第二多全壘打的球員，僅次於巴爾的摩金鶯外野手桑坦德(Anthony Santander)的12轟，也使得他目前的全壘打支數達到26支，不僅穩居國聯全壘打王，同時追上金鶯「新人王」亨德森(Gunnar Henderson)的腳步，並列全大聯盟全壘打第二名。

關鍵字： 大谷翔平道奇MLB

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