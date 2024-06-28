樂天首輪選張趙紘關鍵「力量僅次於張育成」　第四輪有驚喜

▲▼中華職棒新人球員選拔會，會後樂天桃猿球團與獲選的球員合影。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台中報導

樂天桃猿首輪挑選平鎮高中重砲張趙紘，合計選進10輪好手，合計有7名高中應屆畢業生，副領隊沈鈺傑表示，「張趙紘是右打，長打能力毋庸置疑，在選秀名單中是張育成後力量最好的野手。」

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尤其近期在玉山盃的表現有目共睹，成為僅次於同屆隊友許庭綸後，高中球員第二順位，沈鈺傑觀察，「他在玉山盃雖然沒有出現期待的長打，但沒有被三振，可貢獻長打，也可以用其他方式為球隊做出貢獻，一開始就鎖定他。」

第二輪挑選穀保家商外野手何品室融，沈鈺傑透露，「他也可以守內野，但要看進職棒後，比較適合哪個位置，他打擊能力也很好，希望能固定一個守備位置。」第三輪選高苑工商中心打線曾冠傑，沈鈺傑指出，「他內野每個位置都有守過，也是可以期待的右打，長打也有發展性，選秀名單中剛好有值得注意的右打，依目前隊形來看左打偏多，也需要右打。」

第四輪獲得東大體中速球派王宇翔，沈鈺傑坦言，「掉到這個輪次，我們比較意外，他也是有球速的投手，也有一顆很好變化球，類似滑曲球。」選進10輪為6隊中第二多，沈鈺傑透露，「有其他隊停了，我們本來想要結束，請老闆讓我們再多選幾個，這些人選都是預期內。」