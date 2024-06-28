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中華職棒35年選秀會51人中選！兄弟狂選11人6隊最多

▲▼中華職棒新人球員選拔會，最終各隊選秀名單。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會，最終各隊選秀名單。（圖／記者湯興漢攝）

記者簡名杉／綜合報導

中華職棒35年選秀會今(28)晚登場，今年的選秀大會共51位選手中選，其中手握第三順位的中信兄弟選進11位球員，是本屆選秀會六支球隊當中選進最多人的一隊，樂天桃猿選進10人為次多，手握狀元籤的富邦悍將與上半季冠軍統一獅、「衛冕軍」味全龍皆各選進8人，職棒新軍台鋼雄鷹則僅選入6人。

手持第一順位的富邦悍將，如領隊林華韋在選秀前所說，共選進8位球員，第一指名沒有意外選擇「國防部長」張育成，第二指名則選進旅日強投張奕，後面六輪分別選進三位投手陳鐿中、陳品宏、黃英奇，一位內野手楊閔貽、一位外野手潘瑋祥與一位捕手盧柏華。

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第二順位的職棒新同學台鋼雄鷹則出乎意料選入最少人，僅選了六輪就放棄指名，首輪也如大家意料選進旅日強打吳念庭、次輪則選中文化大學右投黃子豪，後面四輪選進了兩位內野手宋柏翰、曾昱磬，與兩位投手陳重光、方郁淮。

第三順位的中信兄弟本屆選秀大豐收，選進11位選手是六隊最多，首輪納入平鎮高中外野手許庭綸，次輪則選進傳奇強投莊勝雄外甥，現就讀嘉義大學的右投伍立辰，其他九輪分別選進了六位投手陳冠穎、劉亦智、鄧朝駿、朱宏樺、游竣䒴、林展樟，兩位內野手徐紹予、黃霆杉以及一位捕手陳九登，其中第11輪選進了高中畢業後赴美留學的內野手黃霆杉。

上半季冠軍統一獅則為第四順位，第一輪就選進旅美內野手陳聖平，第二輪則選入玉里高中右投張宥謙，最終獅隊選進8人，後面六輪選進四位投手鍾允華、林易霆、高塩將樹、李軍，兩位內野手全紹凱、陳維祥，其中第六輪選進今年35歲的日投高塩將樹，這是他第三次參加中職選秀，終於如願中選。

第五順位的樂天桃猿選進本屆選秀會次多的10人，首輪指名平鎮高中大砲張趙紘，次輪則納入穀保家商的二刀流外野手何品室融，其他八輪共選進四位投手王宇翔、賴威誠、李家明、盧冠宇，三位內野手曾冠傑、游承勳、許賀捷及一位捕手呂承諺。

最後一順位的「衛冕軍」味全龍，本屆選秀會選進8人，首輪拿下平鎮高中外野手曾聖安，次輪則指名普門中學投手李致霖，其餘六輪選擇兩位投手薛毓達、吳承翰，兩位捕手黃贊維、劉曜豪以及一名內野手許子謙、一名外野手許博閎。

關鍵字： 中職選秀兄弟張育成

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