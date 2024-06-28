運動雲

>

詹皇、柯瑞下周合體當隊友　美男籃主帥柯爾：他們能配合得很好

▲▼NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞。（圖／CFP）

▲NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞。（圖／CFP）

文／中央社

美國男籃隊將在巴黎奧運力拚5連霸，總教練柯爾（Steve Kerr）今天表示，美國職籃NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）都很「高興」能聯手。

法新社報導，NBA洛杉磯湖人的詹姆斯與金州勇士的柯瑞在15年的相互較勁後，終於要攜手合作，兩人將一起前往巴黎，首度聯手打奧運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯爾今天說：「詹姆斯和柯瑞很高興能一起打球。我和他們談過，聊到兩人多年來在高強度的對決後終於能合作。」

「他們顯然能配合得很好。我認為柯瑞無須大量持球、詹姆斯在攻守轉換時帶球推進的想法，是相當有趣的。」

▲▼勇士天王柯瑞、湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／CFP）

柯爾表示，現階段的目標是讓柯瑞和詹姆斯在下周於拉斯維加斯展開的訓練合體，然後在7月10日對加拿大的熱身賽一起上陣。

柯爾說：「他們真的很高興能首次並肩作戰，並在訓練和友誼賽中看到一些細節，看看他們能在哪些地方對彼此產生影響。」

▼美國夢幻男籃12人名單。（圖／記者游郁香製）

▲▼美國夢幻男籃12人名單。（圖／記者游郁香製）

這次美國可說是組成了奧運史上數一數二強的男籃隊，陣容除有柯瑞和詹姆斯，名單中還有杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）、艾德華茲（Anthony Edwards）、坦圖（Jayson Tatum）、恩比德（Joel Embiid）等人。

柯爾說：「我們的陣容充滿獲得許多偉大成就的球星和球員。我最喜歡這些人的地方，就是他們想要獲得更多的成就。」

「他們想贏得奧運金牌，這就是為什麼他們都來參賽。」

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運男籃NBA湖人詹姆斯勇士柯瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台　艾格探險總監說明經過

張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台　艾格探險總監說明經過

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

張育成篤定富邦選秀狀元　台鋼有機會搶到張奕

張育成篤定富邦選秀狀元　台鋼有機會搶到張奕

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

身體沒問題！張奕主動赴醫檢查提供球團報告　衝擊選秀探花

身體沒問題！張奕主動赴醫檢查提供球團報告　衝擊選秀探花

中職選秀今登場聚焦兄弟探花籤　許庭綸有望高中生第一順位

中職選秀今登場聚焦兄弟探花籤　許庭綸有望高中生第一順位

批PLG票選亂七八糟惹議！林書豪向媒體道歉　盼大家聽完整集節目

批PLG票選亂七八糟惹議！林書豪向媒體道歉　盼大家聽完整集節目

大聯盟最新打者實力榜公布！　大谷狀態極佳升至第2

大聯盟最新打者實力榜公布！　大谷狀態極佳升至第2

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

熱門新聞

張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台　艾格探險總監說明經過

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

張育成篤定富邦選秀狀元　台鋼有機會搶到張奕

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台

2快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

3球僮徒手接球救大谷翔平

4張育成篤定狀元　台鋼有機會張奕

5霸威斯很不好　樂天教頭對舒治浩

最新新聞

1詹皇、柯瑞下周合體　柯爾：很有趣

2美媒幻想2年後詹皇父子3人聯手

310場失79分！　洋基讓出美東龍頭

4U23培訓隊熱身賽　黃柏叡滿貫砲

5費城人遭馬林魚逆轉還傷兩大主力

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平本季第24轟　生涯擊球初速「最慢轟」

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366