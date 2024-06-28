詹皇、柯瑞下周合體當隊友　美男籃主帥柯爾：他們能配合得很好

▲NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞。（圖／CFP）

文／中央社

美國男籃隊將在巴黎奧運力拚5連霸，總教練柯爾（Steve Kerr）今天表示，美國職籃NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）都很「高興」能聯手。

法新社報導，NBA洛杉磯湖人的詹姆斯與金州勇士的柯瑞在15年的相互較勁後，終於要攜手合作，兩人將一起前往巴黎，首度聯手打奧運。

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柯爾今天說：「詹姆斯和柯瑞很高興能一起打球。我和他們談過，聊到兩人多年來在高強度的對決後終於能合作。」

「他們顯然能配合得很好。我認為柯瑞無須大量持球、詹姆斯在攻守轉換時帶球推進的想法，是相當有趣的。」

柯爾表示，現階段的目標是讓柯瑞和詹姆斯在下周於拉斯維加斯展開的訓練合體，然後在7月10日對加拿大的熱身賽一起上陣。

柯爾說：「他們真的很高興能首次並肩作戰，並在訓練和友誼賽中看到一些細節，看看他們能在哪些地方對彼此產生影響。」

▼美國夢幻男籃12人名單。（圖／記者游郁香製）

這次美國可說是組成了奧運史上數一數二強的男籃隊，陣容除有柯瑞和詹姆斯，名單中還有杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）、艾德華茲（Anthony Edwards）、坦圖（Jayson Tatum）、恩比德（Joel Embiid）等人。

柯爾說：「我們的陣容充滿獲得許多偉大成就的球星和球員。我最喜歡這些人的地方，就是他們想要獲得更多的成就。」

「他們想贏得奧運金牌，這就是為什麼他們都來參賽。」