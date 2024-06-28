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近10場投手群狂失79分！　洋基戰績下滑讓出美東龍頭

▲羅丹（Carlos Rodon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅丹（Carlos Rodon）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洋基今天（28日）在客場對陣藍鳥，明星左投羅丹（Carlos Rodon）主投5局失8分，終場洋基以2比9不敵藍鳥，近期遭遇4連敗，戰績也跌至美聯東區第2名，而洋基投手群近期表現不佳，10場就狂失79分。

羅丹開局表現不佳，包含「春天哥」史普林格（George Springer）3分全壘打在內，首局還沒拿下出局數就失5分，第2局史普林格再次複製貼上，又敲出3分砲，比賽前段藍鳥就取得大幅領先。羅丹最終投了5局，被擊出10支安打失8分。

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上一場22日羅丹面對勇士先發，主投3.2局被敲11安失8分，近2場累積8.2局被敲21安失16分，與賽季初的表現有所差距。季初洋基雖然少了王牌投手柯爾（Gerrit Cole），但羅丹從上季的低迷中復甦，加上希爾（Luis Gil）拿下9勝的強勢表現，先發投手陣容的穩定性成為洋基能在美聯東區領先的關鍵。

但是繼昨天投手群被大都會猛打12分的慘敗後，這場比賽再次以一邊倒的局面落敗，洋基近期也遭到4連敗。在最近的10場比賽中，洋基僅取得2勝8敗，總失分達79分，場均失分超過7分。

而原本美聯東區第2名的金鶯，今天則以11比2大勝遊騎兵，金鶯以0.630的勝率，些微領先洋基的0.627勝率。

關鍵字： MLB棒球洋基

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