身體沒問題！張奕主動赴醫檢查提供球團報告　衝擊選秀探花

▲台鋼雄鷹投手張奕。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者歐建智／綜合報導

在張育成、吳念庭確定是今年中職選秀狀元之後，中信兄弟在選秀探花會選誰最讓人關注，在前旅日投手張奕與高中外野手許庭綸之間抉擇，張奕為了證明自己手臂無礙，甚至還去醫院檢查，且將檢查報告給球團參考。

中華職棒2024年新人選秀今天舉行，今年178位選手投入選秀，旅美好手張育成、吳念庭、張奕、陳聖平，以及去年代表參加U18世界盃中華隊的王彥恩、張趙紘、徐紹予、許庭綸，來自北部強權穀保家商的何品室融、宋柏翰擁有不錯的打擊實力，都是今年受到高度關注的熱門選手。

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今天的選秀順序是富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍。富邦悍將確定會選張育成為選秀狀元，台鋼雄鷹則會選吳念庭，今年主要關注中信兄弟首輪第3順位指名會選誰。

據了解，中信兄弟在選即戰力投手張奕，以及具潛力的平鎮高中外野手許庭綸之間抉擇，張奕之前傳出有傷勢疑，日前主動去醫院檢查，身體狀況沒有問題，並無大礙。

張奕的經紀公司為了化解大家的疑慮，主動將檢查報告提供的各球團，希望需要即戰力球員的球團可以考慮張奕。中信兄弟目前本土投手戰力吃緊，尤其是牛棚投手，下半季需要即戰力投手加入，張奕是最佳選擇。

許庭綸是國內外探評比最高順位的高中畢業外野手，近幾年中信兄弟幾乎對具有「中線」守備能力的野手都不放過，許庭綸有機會成為今年的選秀探花、選秀第一順位的高中生。