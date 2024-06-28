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海盜張弘稜投出旅美代表作！7局失1分摘下本季第3勝

▲張弘稜加盟匹茲堡海盜隊簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲海盜旅美投手張弘稜。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／綜合報導

效力匹茲堡海盜1A的旅美投手張弘稜，今(28)日迎來本季第10場先發，對決費城費城人1A，他此役投出旅美生涯代表作，完投旅美生涯最長的7局，僅在首局挨陽春炮失1分，率領球隊以6比3奪勝，張弘稜在收下本季第3勝同時，防禦率也再度降回3開頭。

海盜1A布雷登頓掠奪者(Bradenton Marauders)今天踢館費城人1A清水市長尾鮫(Clearwater Threshers)，推出前場先發6局失2分的張弘稜掛帥主投，而他也在此役再度刷新自己的生涯最佳紀錄。

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首局隊友就先幫張弘稜打下2分，帶著2分領先上場投球的張弘稜，雖然面對第二位打者賽提班(Devin Saltiban)就被擊出左外野方向陽春彈，但他之後隨即回穩，一路投到第7局，沒有再失分。

最終張弘稜繳出一場7局僅被敲出4支安打，送出5K、1次保送、失1分的超優質好投，進帳本季第3勝同時防禦率降到3.83，此役不只是他旅美3年生涯首度投滿7局，也中止個人出賽4連敗。

而效力海盜2A阿爾圖納曲球(Altoona Curve)的鄭宗哲，今天交手克里夫蘭守護者2A阿克倫橡皮鴨(Akron RubberDucks)，以先發五棒、游擊手之姿出賽，此役他4個打數敲出2支安打，進帳2分打點，幫助球隊以6比4拿下勝利，賽後他的打擊三圍也上升到.224/.330/.359。

關鍵字： 海盜張弘稜鄭宗哲

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