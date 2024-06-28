中職選秀今登場聚焦兄弟探花籤　許庭綸有望高中生第一順位

▲U18中華隊許庭綸。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2024中職選秀將於28日晚間登場，富邦悍將與台鋼雄鷹提前曝光狀元與榜眼，悍將網羅擁有豐富大聯盟經驗的張育成，有望成為最高薪狀元，台鋼雄鷹則將補強另一位日職經驗的急戰力吳念庭，兄弟探花籤成為關鍵，牽動後續3個首輪順位，張奕與陳聖平都是即戰力，若想搶下半季成績這兩人將為首選，平鎮高中外野手許庭綸則是國內外探評比最高順位的高中應屆畢業野手，成為探花的呼聲最高。

張育成有望與富邦簽下天價合約，超過所有過去中職紀錄，月薪達到150萬元等級，台鋼雄鷹則已經在「大巨蛋」官宣將讓吳念庭成為內野領導者，豐富的經驗可以帶領「小鷹」成長。張奕與陳聖平則是各隊拚即戰力的選項，張奕一直傳出傷勢疑慮，但日前接受MRI檢查釋疑，手臂沒有問題，陳聖平已經回到台灣自主訓練，而且在離開響尾蛇2A前一直保持在比賽狀況，選秀後盡快談妥合約的話，馬上就能站上戰場。

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平鎮高中輸出兩位旅外好手後，仍有另外3雄許庭綸、張趙紘及曾聖安可望衝擊中職選秀前兩輪，可見其戰力強盛橫掃各大賽冠軍。許庭綸經過去年U18世界盃洗禮，攻守都成長另一層次，尤其打擊力量及穩定性已經得得國內外球探背書是選秀名單中最佳，而且有能力培養成中外野手，守備判斷力與臂力能爭取金手套，若要論本屆選秀高中球員順位，許庭綸第一順位的呼聲最高。

張趙紘則是今年打擊力量最大高中生，去年拿下U18世界盃全壘打王，已經證明身手，不過守備位置較為受限，以角落內野為主。曾聖安也是值得注意的打者，具備中長程火力，腳程也有一定水準，守備位置可能無法勝任中外野，但擺在角落外野也能成為重要戰力。

穀保家商本屆選秀焦點放在何品室融身上，青棒時期以外野為主，其實國中時期也守過游擊手，臂力展現得很好，打擊具備未來性，曾到多隊測試，不僅測試外野也測試內野，包含非常缺乏內野戰力的統一獅也測試過二壘，但據了解，其測試結果被判斷內野守備還需要多磨練。因此除非超級即戰力陳聖平被前一順位的兄弟攔胡，統一獅選擇陳聖平的機會仍較高，甚至把外野潛力股許庭綸也納入考慮選項。

大專投手則有入選U23培訓隊的投手黃子豪、伍立辰，兩位在前段輪次獲選的呼聲最高，黃子豪身材較好，但年紀較輕還有待雕塑，伍立辰在大專比賽已經累計顯赫的成績，直球轉速具備優勢，可視為即戰力。U23培訓隊今年到美國、捷克、荷蘭都海外比賽，正式賽程也會遇到各國好手，有機會成為實力升級的跳板。花蓮玉里高中張宥謙則是高中投手中評價最佳的投手之一，同樣在經過U18中華隊經驗後，有望再成長，有機會成為本屆高中投手最高順位。

