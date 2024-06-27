選秀前一天發文身體狀況良好　張奕：等待需要即戰力球隊青睞

▲張奕 。（圖／翻攝自張奕粉專）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒新人選秀會明天（28日）舉行，前旅日投手張奕會被哪一隊選走呢？張奕今天在粉絲團發文，「等待需要即戰力球隊青睞」，對於大家關心他的身體狀況，他以「狀況良好已經做好準備」回應。

今年球季中職新人選秀會明天在台中舉行，目前確定旅美野手張育成會被富邦悍將挑走為選秀狀元，前旅日野手吳念庭會是「榜眼」被台鋼雄鷹選走。

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張奕會不會在首輪第3順位被中信兄弟選中，是目前大家注意的焦點，他在臉書發文表示，「明天就是2024中職選秀會，張奕等待需要即戰力球隊青睞。」

由於張奕的身體狀況是大家關心的重點，臉書粉專說明，「很多球迷關心和訊息。大家放心，張奕狀況良好已經做好準備，要迎接新的舞台來到，全力以赴再創個人生涯紀錄為目標，當球隊最有力的後盾，謝謝一直幫助他和支持他的大家。」

張奕曾有傷勢狀況，中信兄弟領隊日前劉志威表示，「這是要慎重討論的地方，大家都蠻關心的，尤其是第一輪會比較慎重。」據了解，張奕日前去醫院進行檢查，手臂狀況沒有問題。

張奕在6月22日結束台鋼雄鷹自行培訓的二軍賽事，當天先發投5局，有4次三振，被6支安打、2次保送，無失分。他在二軍出賽11場有6場先發、5場後援，2勝1敗1中繼成功、防禦率4.47。