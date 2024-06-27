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罕見漏踩本壘！　運動家跑者烏龍跑壘少得1分

實習記者李立祥／綜合報導

運動家今天（27日）以2比5敗給天使，系列戰3戰全輸，2局上的一次回本壘竟第一時間漏踩壘包，之後又因為碰觸到隊友才踩壘，因此被主審判定出局。

事發在2局上，運動家一、二壘有人，此時第9棒的舒曼（Max Schuemann）擊出左外野二壘安打，原本在二壘的阿瓦瑞茲（Armando Alvarez）順利跑回本壘得到第1分，緊隨其後的麥肯（Kyle McCann）在接近本壘時絆到自己差點摔倒，但他還沒踩到本壘，而阿瓦瑞茲抓著麥肯要他去踩本壘，但踩完後主審判定出局，運動家因此少得1分。

根據大聯盟規則指出，打者或跑壘員不可與其他被判出局，或是跑回已經跑回本壘的選手，又或者是跑壘指導員有身體接觸。裁判長波特（Alan Porter）也在賽後解釋，跑者沒碰到本壘不是問題，問題是他在回去踩本壘時與隊友接觸了，因此這也讓他被判出局。

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運動家主帥科特賽（Mark Kotsay）表示，「和麥肯聊過後，得知他本來是打算撲壘的，那也是他應該做的，如果你有這個想法，就必須撲壘。這些是我們需要改進的地方，這更多是心理上的錯誤，而不是身體上，這讓我們少得1分，並且失去繼續增加分數的機會。」

這個情況相當罕見，2010年以來一直擔任大聯盟裁判的波特從未見過這種情況，兩邊的球員和教練也都沒有見過，天使游擊手尼托（Zach Neto）表示，「我從未見過這種情況發生，只在《MLB The Show》中見過。」

▲運動家麥肯（Kyle McCann）。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動家麥肯（Kyle McCann）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球運動家

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