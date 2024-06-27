樂觀看待職籃整併　曾文鼎：盼開會時能邀請球員工會一起

▲職籃球員工會理事長曾文鼎。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

台灣兩大職籃T1、PLG昨(26)晚發表聲明，11支球隊確定整併合組新聯盟，今(27)日出席籃協會議的職籃公會理事長曾文鼎指出，當然樂觀看待職籃整併，但也希望之後新職籃若要開會討論的話，能邀請球員工會的代表一起，傾聽球員們的聲音、意見。

身為職籃球員工會理事長，曾文鼎坦言，兩聯盟整併之後，對於工會做事會比較方便，之前一件事情都要分別跟兩個聯盟談，現在只要統一跟一個聯盟申訴、討論就好，希望之後新聯盟能多傾聽球員們的聲音、意見，有什麼會議的話也能邀請球員工會的代表共同參與。

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關於新聯盟的制度，曾文鼎提到，由於PLG跟T1對於「非本國人球員」的身份認定跟資格並不一致，希望能夠解決這個問題，也可以趁這次機會，到會議上發表一些球員們的想法跟感想，另外包含球員的合約、薪資等也都是工會所關注的重點。

曾文鼎強調，若新聯盟有球團不玩了，球團的退場機制也必須好好討論，不要再發生類似之前T1聯盟台中太陽的案件，他指出球隊退場後，球員的權利跟保障要去找誰申訴，都是必須重視的部分。

兩個聯盟都曾效力過的曾文鼎，最後談到自己對聯盟合併的看法，「以球員身份，你不用去管你在哪個聯盟打球。你只要是球員，每天都做好自己該做的事情、維持好自己的身體狀態、保持好自己的競技水準，然後有球團願意找你去打比賽，那你就該感到很知足。」強調不管在哪個聯盟、哪支球隊，甚至在哪個國家，球員最重要的工作就只有「好好打籃球」。