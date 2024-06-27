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職籃整併後執照問題？籃協：主導權在2聯盟手上

▲▼2025亞洲盃資格賽中華男籃開訓，籃協副秘書長張承中。（圖／記者李毓康攝）

▲籃協副秘書長張承中。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／台北報導

昨(26)晚台灣職籃兩聯盟投下震撼彈，11支球隊確定合併，並將以今年底開打新賽季為目標，籃協副秘書長張承中強調，先前籃協曾表示不樂見看到發展第三個聯盟，不過若是兩聯盟整併的話，籃協會採取較樂觀的態度支持，而新聯盟執照的問題，張承中則說主導權在兩個聯盟手上，要再觀察兩個聯盟怎麼談，無論是併到PLG或是T1，籃協也都尊重。

談到兩聯盟確定整併，張承中強調，「是一個正向健康的發展，之前籃協曾經有提過，比較不樂見一直有第三聯盟或新聯盟出來，主要是因為如果一直有新的聯盟跟新的球隊，那可能也不是那麼適合台灣的籃球環境。」他指出若依照昨晚的消息的話，將會是走向兩聯盟整併的路線，籃協會採取樂觀的態度支持。

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若兩聯盟合併之後，聯盟執照的問題，張承中指出還要看兩聯盟怎麼談，主導權是兩聯盟的手上，無論是併到PLG或是T1，亦或是換一個新名字、開一間新公司都有可能，但不管最終是什麼樣的決定，籃協都會尊重，只希望球員的權益能受到保障。

最後談到聯盟整併後跟FIBA的溝通問題，張承中認為為時過早，他指出必須等到新聯盟先有雛型，以及聯盟的名稱、結構定案之後，籃協才能儘快去跟FIBA溝通。

關鍵字： 職籃籃協PLGT1

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