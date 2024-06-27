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大谷翔平打全壘打大賽？　道奇教頭：如果參賽會非常精彩

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今天（27日）敲出本季第25支全壘打，暫居國聯全壘打王，還未決定要不要參加全壘打大賽，今天道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也談到此事。

大谷在昨天被問到是否參加全壘打大賽時表示，「我不知道，首先需要收到邀請，然後再考慮吧。」他也指出自己正在進行復健，因此需要獲得醫生、防護員和球隊的許可，同時他也表示，「當然，每位選手都有參加的意願，但還要考慮其他因素。」

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今天道奇總教練羅伯斯也談到大谷參加全壘打大賽的可能性，「如果大谷參加全壘打大賽，那肯定非常精彩。」不過他也保持謹慎態度，「作為道奇的總教練，我們必須更加小心，因為這意味著他的揮棒次數和強度會增加，而他目前正處於右肘復健中。」

不過羅伯斯也沒把話說死，「我個人會尊重選手的決定，無論大谷選擇參加與否，我都會全力支持他。」

大谷在2021年首次入選明星賽時也參加了全壘打大賽，首輪對陣當時還在國民的索托（Juan Soto），經過2次延長戰，最終大谷以28比31惜敗。2022年、2023年則婉拒參加全壘打大賽。

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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