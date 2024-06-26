運動雲

>

戴培峰二安「鐵支」！味全龍再見投手犯規送給自己6連敗

▲戴培峰。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將戴培峰。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

雖然上半季冠軍已經出爐，然而各隊仍必須為了全年戰績奮戰，今(26)晚富邦悍將在主場迎戰味全龍，雙方展開一場投手戰，9局下落後1分的悍將，藉由戴培峰單場第4支二壘安打，攻佔二、三壘，陳真補上關鍵安打追平，然而悍將卻沒能把握住滿壘機會，雙方進入延長賽，悍將在延長賽靠著對方的再見投手犯規，以3比2氣走味全龍，同時送給龍隊6連敗。

此役雙方前3局都沒能展開連貫攻勢，但悍將於4局下率先突破龍隊先發洋投伍鐸封鎖，王念好敲安後，靠著隊友的推進站上得點圈，接下來戴培峰掃出右外野方向長打，終於為悍將先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接下來悍將在5局下半又有攻勢，陳真擊出中外野方向深遠飛球，一路狂奔站上二壘壘包，下一棒池恩齊的犧牲觸擊，將陳真送上得分大門口，然而悍將卻沒能打出接續攻勢，最終留下三壘殘壘，沒有追加分數。

龍隊把握機會在6局上反攻，張祐銘選到四壞球保送，終於破了悍將先發洋投羅戈的完全比賽，接下來他再靠著隊友的觸擊與盜壘登上三壘壘包，下一棒的劉俊緯擊出游擊方向滾地球，成功送回追平分張祐銘，雙方戰成1比1平手。

9局上半龍隊首棒打者張祐嘉面對悍將剛換上場的曾峻岳，敲出左外野方向穿越安打上壘，並藉由曾峻岳的牽制傳球失誤，一路跑上三壘，最終李凱威敲出內野滾地球，成功將張祐嘉打回本壘，為龍隊打下超前分。

龍隊9局下推出守護神陳冠偉，但他一上場就開劇場，被董子恩敲安之後，戴培峰補上此役第4支二壘安打，下一棒陳真擊出中間方向穿越安打，先送回追平分，接著近況滾燙的池恩齊被敬遠形成滿壘，此時陳冠偉穩住陣腳，接連三振周佳樂、李宗賢守下平手局面，雙方進入延長賽。

悍將10局上半推出富藍戈守門，他成功讓龍隊打者三上三下，而下半局悍將再度展開攻勢，劉俊豪的犧牲觸擊，把二壘上突破僵局的跑者送上三壘，接下來悍將藉由對方呂詠臻的再見投手犯規，送回再見分，艱辛拿下此戰。

關鍵字： 戴培峰富邦悍將中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／2聯盟11隊確定合併！PLG發聲明：以今年底開打為目標

快訊／2聯盟11隊確定合併！PLG發聲明：以今年底開打為目標

快訊／6月狂谷沒有極限！大谷首打席炸裂第24轟　近9戰第7轟

快訊／6月狂谷沒有極限！大谷首打席炸裂第24轟　近9戰第7轟

勇士拚走出谷底！　「超級球星」被爆有望與柯瑞組新搭檔

勇士拚走出谷底！　「超級球星」被爆有望與柯瑞組新搭檔

詹皇將獲3年破52億生涯最大合約　41歲時年薪近19億

詹皇將獲3年破52億生涯最大合約　41歲時年薪近19億

快訊／5隊積極參與新聯盟籌設！職籃2聯盟合併T1發聲

快訊／5隊積極參與新聯盟籌設！職籃2聯盟合併T1發聲

快訊／賀統一獅封王優惠一次看！7-11精品咖啡買一送一

快訊／賀統一獅封王優惠一次看！7-11精品咖啡買一送一

220公分「女姚明」首登國際賽虐爆對手　美球迷看傻：欺負小孩

220公分「女姚明」首登國際賽虐爆對手　美球迷看傻：欺負小孩

快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

賈吉滿貫砲追分仍無用　柯爾4局挨大都會4轟黯然吞敗

賈吉滿貫砲追分仍無用　柯爾4局挨大都會4轟黯然吞敗

快訊／台灣新職籃聯盟成形！將以最快速度邀11隊討論定案

快訊／台灣新職籃聯盟成形！將以最快速度邀11隊討論定案

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

熱門新聞

快訊／2聯盟11隊確定合併！PLG發聲明：以今年底開打為目標

快訊／6月狂谷沒有極限！大谷首打席炸裂第24轟　近9戰第7轟

勇士拚走出谷底！　「超級球星」被爆有望與柯瑞組新搭檔

詹皇將獲3年破52億生涯最大合約　41歲時年薪近19億

快訊／5隊積極參與新聯盟籌設！職籃2聯盟合併T1發聲

快訊／賀統一獅封王優惠一次看！7-11精品咖啡買一送一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台灣職籃2聯盟11隊確定合併！

2大谷翔平首打席炸裂　本季第24轟入袋

3勇士有救了　「超級球星」被爆有望與柯瑞組新搭檔

4詹皇將獲破52億大約　41歲年薪近19億

5快訊／職籃2聯盟合併T1發聲

最新新聞

1戴培峰摘MVP笑說給機器人臭沒關係

2陳柏豪驚險守成　桃猿斬斷兄弟5連勝

3味全龍再見投手犯規送給自己6連敗

4快訊／職籃新聯盟將以最快速度邀11隊定案

5快訊／職籃2聯盟合併T1發聲

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

美國職棒爆衝突上演全武行　釀酒人、光芒4人被驅逐出場

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366