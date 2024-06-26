戴培峰二安「鐵支」！味全龍再見投手犯規送給自己6連敗

▲富邦悍將戴培峰。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

雖然上半季冠軍已經出爐，然而各隊仍必須為了全年戰績奮戰，今(26)晚富邦悍將在主場迎戰味全龍，雙方展開一場投手戰，9局下落後1分的悍將，藉由戴培峰單場第4支二壘安打，攻佔二、三壘，陳真補上關鍵安打追平，然而悍將卻沒能把握住滿壘機會，雙方進入延長賽，悍將在延長賽靠著對方的再見投手犯規，以3比2氣走味全龍，同時送給龍隊6連敗。

此役雙方前3局都沒能展開連貫攻勢，但悍將於4局下率先突破龍隊先發洋投伍鐸封鎖，王念好敲安後，靠著隊友的推進站上得點圈，接下來戴培峰掃出右外野方向長打，終於為悍將先馳得點。

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接下來悍將在5局下半又有攻勢，陳真擊出中外野方向深遠飛球，一路狂奔站上二壘壘包，下一棒池恩齊的犧牲觸擊，將陳真送上得分大門口，然而悍將卻沒能打出接續攻勢，最終留下三壘殘壘，沒有追加分數。

龍隊把握機會在6局上反攻，張祐銘選到四壞球保送，終於破了悍將先發洋投羅戈的完全比賽，接下來他再靠著隊友的觸擊與盜壘登上三壘壘包，下一棒的劉俊緯擊出游擊方向滾地球，成功送回追平分張祐銘，雙方戰成1比1平手。

9局上半龍隊首棒打者張祐嘉面對悍將剛換上場的曾峻岳，敲出左外野方向穿越安打上壘，並藉由曾峻岳的牽制傳球失誤，一路跑上三壘，最終李凱威敲出內野滾地球，成功將張祐嘉打回本壘，為龍隊打下超前分。

龍隊9局下推出守護神陳冠偉，但他一上場就開劇場，被董子恩敲安之後，戴培峰補上此役第4支二壘安打，下一棒陳真擊出中間方向穿越安打，先送回追平分，接著近況滾燙的池恩齊被敬遠形成滿壘，此時陳冠偉穩住陣腳，接連三振周佳樂、李宗賢守下平手局面，雙方進入延長賽。

悍將10局上半推出富藍戈守門，他成功讓龍隊打者三上三下，而下半局悍將再度展開攻勢，劉俊豪的犧牲觸擊，把二壘上突破僵局的跑者送上三壘，接下來悍將藉由對方呂詠臻的再見投手犯規，送回再見分，艱辛拿下此戰。