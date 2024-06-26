是否打全壘打大賽？　大谷翔平：需醫生和球隊同意

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平今天（台北時間26日）對戰白襪隊，首局首打席打出本季第24轟，暫居國聯全壘打王，對於是否參加明星賽全壘打大賽，大谷翔平表示，「我認為每位選手都想參加，但最終取決於要兼顧其他因素。」

大谷翔平在2021年參加了明星賽全壘打大賽，但在第一輪比賽中不敵當時效力於國民隊的索托（Juan Soto），而在2022年和2023年選擇不參加全壘打大賽。

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今年大谷翔平24支全壘打是國聯最多，全大聯盟排在第3，落後給洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的29轟、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）的25轟。

對於要不要參加今年明星賽全壘打大賽，大谷還不太清楚，因為還沒有收到邀請。他說：「我目前還在接受右手肘的復健訓練，需要得到醫生、訓練師和球隊的同意。」

根據25日公布的明星賽先發球迷票選結果，大谷在國聯指定打擊排名第一。如果被選中，這將是他連續4年、第4次入選明星賽，他說：「球迷投票是特別的，能夠參加明星賽對我來說是最開心的事情。」

大聯盟的明星賽全壘打大賽是以時間為限，需要在時限內不斷擊球，參賽後常會出現身體不佳的狀況。洋基隊「法官」賈吉已經宣布不打全壘打大賽。