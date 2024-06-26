第24轟外帶勝利打點！大谷翔平成道奇3連勝大英雄

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯道奇今(26)日持續在客場展開與芝加哥白襪的系列戰，手感滾燙的大谷翔平首局就有貢獻，扛出本季第24轟為球隊首開紀錄，接著他在第4局雙方平手之際，將一顆超低卡特球掃出安打，打下球隊超前分兼勝利打點，幫助道奇終場以4比3力克白襪，收下近期3連勝。

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▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

此役大谷翔平5個打席上壘3次，首局首打席他就轟出剛好越過全壘打牆的陽春彈，也是近9場第7轟，為球隊首開紀錄，3局上半第二打席他選到四壞球保送，並靠著隊友弗里曼(Freddie Freeman)的追平兩分砲回到本壘得分。

Tie it up, Freddie! pic.twitter.com/PmsDVvGxeT — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 26, 2024

大谷第三次場上打擊時，場上局勢為雙方平手，一、三壘有跑者，他直接將白襪先發右投弗萊森(Chris Flexen)的超低卡特球掃出右外野，敲出本場比賽第二支安打，送回球隊超前分，同時也進帳個人此役第2分打點。

白襪首局上半遭大谷砲轟之後，下半局就由班奈坦迪(Andrew Benintendi)擊出兩分彈，以及希曼尼茲(Eloy Jiménez)敲長打一舉攻下3分超前，雖然3局上半遭弗里曼開轟追平，並在4局上被大谷打出超前安，不過白襪後續仍有攻勢，5局下半希茲(Gavin Sheets)敲安後，李伊(Korey Lee)掃出右外野車布邊長打，攻佔二、三壘得分大門口，然而此時道奇換上左投班達(Anthony Banda)拆彈成功，守住1分領先。

雙方後續沒能再展開連貫攻勢，最終道奇投手群成功聯手守下這一勝，此役全隊7任投手僅先發投手米勒(Bobby Miller)失分，他主投2局被敲出4支安打失3分，防禦率上升到6.75，但靠著隊友的攻勢逃過敗投，白襪先發投手弗萊森此役5.2局失4分則吞下本季第7敗。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

道奇本場比賽獲勝大功臣大谷翔平，此役4打數敲出2支安打，不只有全壘打表現，還打回球隊勝利打點，共有2分打點進帳、跑回2分得分，還選到1次四壞球保送，打擊三圍上升到.320/.398/.634，同時以24支全壘打穩坐國聯全壘打王寶座。