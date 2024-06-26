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賈吉滿貫砲追分仍無用　柯爾4局挨大都會4轟黯然吞敗

▲柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（26日）進行與大都會「地鐵大戰」二連戰的首場比賽，本戰洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）完全不在狀況內，先發4局就遭大都會打線轟出4發全壘打丟了6分，即便「法官」賈吉（Aaron Judge）在8上炸一發滿貫砲仍於事無補，終場大都會就以9比7擊敗洋基，收下地鐵大戰的第一勝。

1局上半，大都會在1出局滿壘時靠著泰勒（Tyrone Taylor）的適時安打取得1比0領先。2局下大都會攻勢再起，首棒打者三壘手文托斯（Mark Vientos）咬中一顆失投的91英里速球，一棒扛出左外野大牆形成陽春砲，隨後貝德（Harrison Bader）同樣鎖定一顆失投的紅中速球，再敲出一發陽春砲，大都會靠著單局兩轟的好表現取得3比0領先。

4局上半，握有領先的大都會持續猛攻，首棒打者文托斯「複製貼上」鎖定柯爾第一顆偏高的速球再敲出一發陽春砲，達成單場雙響，兩出局後尼莫（Brandon Nimmo）逮中柯爾一記88英里偏紅中的變速球，轟出一支右外野的兩分砲，大都會取得6比0遙遙領先，也將柯爾打下場休息。

沉寂已久的洋基打線在第5局予以回應，明星外野手索托（Juan Soto）掃出一發右外野陽春砲，本季第19轟出爐，洋基追到1比6，但大都會6下靠著對方失誤和連續安打又灌進3分，洋基陷入1比9大幅落後。

在比賽後段賈吉用手中的棒子持續幫助洋基，賈吉先是在7上敲出二壘安打追回1分，隨後在8上兩出局滿壘時鎖定大都會後援賈瑞特（Reed Garrett）一顆紅中進壘的速球，一棒轟出中右外野形成滿貫砲，本季第29轟幫助洋基將比分追近至7比9，無奈前面失分太多，洋基在9上力挽狂瀾無果後最終大都會就以9比7擊敗洋基，收下地鐵大戰的第一勝。

關鍵字： MLB紐約洋基紐約大都會柯爾賈吉

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