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喬治「未來隊友」變柯瑞？　昔談防守勇士天王：戰術首節就沒用

▲▼快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

快艇搖擺人喬治(Paul George)與2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)拆夥的機率大增，他先前與七六人一哥恩比德(Joel Embiid)一起現身總決賽引起熱議，不過他與費城之間的興趣很快冷卻，最新傳聞是勇士正積極招攬他，前快艇悍將比佛利(Patrick Beverley)直呼，「哇，如果喬治加入勇士，那將是非常強大的組合！」

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

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▲快艇雙星雷納德、喬治將拆夥？（圖／達志影像／美聯社）

現年34歲的喬治2019年夏天轉戰快艇後，與2屆FMVP雷納德聯手了5季，無奈兩人輪流傷病，合計僅贏下3個季後賽系列賽，與總冠軍目標相去甚遠，今夏還面臨拆夥危機。據NBA名記者史坦(Marc Stein)的消息，喬治正在尋求一份4年長約，但快艇不願給出超過雷納德今年初簽訂的3年1.5億美元價碼。

▲▼七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）

▲七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）

快艇記者阿瑟立(Tomer Azarly)列出今年3次詢問喬治關於續約談判時他的回應。2024年1月10日，雷納德正式簽訂新合約當天，喬治表示自己對續約抱持樂觀態度。2024年2月10日，正好1個月後，喬治說續約仍是目標。再過2個多月，2024年4月20日，喬治沒有回答，可以明顯感受到他態度的轉變。

喬治還有幾天的時間能決定，是否要執行2024-25賽季4880萬美元(約15.8億台幣)球員選項，如果他跳出合約，就將恢復自由身。美國媒體預估，他可能會執行選項，並強行要求快艇交易他。

▲▼快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

NBA名記者史坦近日披露，勇士對喬治的興趣不亞於尼克，甚至更多。PG是否會加入4屆冠軍得主柯瑞(Stephen Curry)領軍的勇士，受到極大關注。若灣區大軍要進行交易，史坦預估他們得拉其他交易夥伴，才能成功延攬這位頂尖搖擺人。

喬治去年曾在個人播客節目談到防守柯瑞，柯瑞在去年3月16日作客快艇一役，以28投20中猛轟50分。喬治坦言當下自以為能守死柯瑞，結果慘遭打臉，「我可以利用我的高度和臂展來對付他，我覺得我能擠過那些掩護，沒什麼好擔心的。但無論我們的戰術是什麼，總是到了首節中段就不管用了。」

▲▼快艇喬治、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

喬治說，「他在球場上飛來飛去，他可以從40呎的距離出手，然後他會傳球，你放鬆了，接著他又起飛了。」若是他前進灣區，以後就再也沒有這個大煩惱。

曾與快艇當了2季隊友的悍將「瘋狗貝」比佛利直呼，「哇，如果喬治加入勇士，那將是非常強大的組合！」

關鍵字： NBA勇士柯瑞快艇喬治

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