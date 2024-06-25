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布雷克扛住封王戰牛棚　餅總談奪冠：傷兵、新人多全隊都關鍵

▲▼統一獅封王，拋餅總。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅封王，拋餅總。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅封王。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

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統一獅25日以11比4擊敗樂天桃猿順利在台南主場拋彩帶慶祝封王，羅昂、布雷克接連登板，蘇智傑4安打MVP，最後拿上半季冠軍，總教練林岳平表示，「全隊上下都很關鍵。」

這場補賽原由勝騎士擔任先發投手，25日從2局下開打，羅昂今登板中繼4局，被敲4安打，奪2次三振，有2次保送，失2分有1分責失；布雷克7局上接替，雖然挨轟失2分仍穩住陣腳。

總教練林岳平表示，「勝騎士已經投2局，羅昂與布雷克登板都是計畫中的事，很開心打者能在一局內得大量分數，以贏球的方式交給布雷克，希望他把局數吃完。」

蘇智傑單場4安打，貢獻1打點、3得分，餅總提到，「他是球隊陣中的重要選手，目前只能擔任指定打擊，是因為無法守備，但打擊貢獻多，在近期打擊低迷時屢屢建功，下半季可以打出好成績。」

古林睿煬上半季站穩先發輪值，對球隊貢獻很大，餅總認為，「古林扮演本土第一號投手，近期低迷時也搶下重要賽事，上半季奪冠後，他會先休息，準備下半季的比賽。」

談到奪冠關鍵，餅總認為，「要打出這樣的成績，不是只有幾位選手，特別是今年有大量受傷，跟很多新人多的賽季，大家都有辦法適時建功，每個人都有好表現。」

布雷克、勝騎士、羅昂3位回鍋洋投對獅隊功不可沒，餅總表示，比較可惜的是，去年上半季奪冠後勝騎士去韓國，羅昂又受傷，下半季有很大缺口，今年大家回歸，相信今年成績能勝過去年。

關鍵字： 棒球統一獅冠軍MVP林岳平

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