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湖人準備3年52億超大約留詹皇　美媒：「皇子」布朗尼穩前進洛城

▲▼湖人天王詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇父子準備聯手？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

將迎來生涯第22季的天王詹姆斯(LeBron James)預計不執行下季的球員選項，據《ESPN》記者麥克曼明(Dave McMenamin)的報導，湖人將奉上3年1.6億美元(約52億台幣)的超大合約留下詹皇。美國媒體《HoopsHype》預估，「皇子」布朗尼(Bronny James)將以第55順位被湖人選中，詹皇父子有望聯手。

詹姆斯下季是價值5140萬美元的球員選項，若他選擇執行再續約3年，他的合約總價將達1.62億美元(約52.4億台幣)，不過若是這麼做，他無法獲得交易否決權，即「霸王條款」。

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▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯恢復自由身再重新簽約，才有機會爭取交易否決權；根據規定，球員必須在聯盟打滿8年、在同一隊待滿4年才能拿到「霸王條款」。

《ESPN》記者麥克曼明披露，如果詹姆斯跳脫合約，湖人準備開出3年1.6億美元的超大合約留人，這將成為詹皇生涯簽過的最大合約。

年底要滿40歲的詹姆斯，上季仍健康出賽71場，場均能得25.7分、7.3籃板和8.3助攻，並連續3季入選年度第3隊。除了這位在NBA屹立超過20年的天王動向受矚目，湖人是否會在今年選秀會選進「皇子」布朗尼，也是今夏的焦點之一，兩人有機會成為NBA史上首對以隊友身分同場征戰的父子檔。

▲▼湖人天王詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

美國媒體《HoopsHype》預估，上季效力南加大的布朗尼將在次輪第55順位被湖人選中。《HoopsHype》給187公分的布朗尼的評價是，「體格強壯，比一般控球後衛更具運動能力，他能投進NBA三分球。防守方面，他始終保持高度專注，是一位具身體對抗能力的盯防者，同時作為無球防守者也能創造抄截機會。」

《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)指出，布朗尼在選秀會前只參加太陽和湖人的試訓，似乎沒有太多追求者。聯盟消息人士表示，對布朗尼感興趣的球隊，可能希望他接受雙向合約，但他的經紀人保羅(Rich Paul)已經公開告訴大家，布朗尼不會簽雙向合約。

據西格爾的消息，很多NBA球探認為布朗尼最終可能會成為湖人第2輪新秀，或落選後再與湖人簽約，反正無論如何都會前進洛城。

▲▼NBA天王詹姆斯大兒子布朗尼參加選秀聯合試訓 。（圖／記者游郁香製）

▲布朗尼選秀聯合試訓體測結果 。（圖／記者游郁香製）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼

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