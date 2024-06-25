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福星敲安道奇必勝！　羅哈斯延續連23場不敗神話

▲羅哈斯（Miguel Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅哈斯（Miguel Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇今天（25日）與白襪進行3連戰首戰，以先發游擊手出賽的羅哈斯（Miguel Rojas）本場敲出2支安打，道奇最終也以3比0獲勝，羅哈斯的「不敗神話」仍在進行式，目前已經23勝0敗。

羅哈斯在4局上敲出中外野方向安打，7局上也在0比0平手時敲出左外野二壘安打，讓赫南德茲（Enrique Hernández）能敲安送回本場第1分，該局因為白襪失誤，道奇再得下1分；9局上，大谷翔平敲出高飛犧牲打添得保險分，再加上道奇投手群壓制白襪打線，整場白襪敲出5安，沒有攻下任何分數。

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賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到羅哈斯的「不敗神話」時表示，「羅哈斯在攻守兩端對我們來說都是重要的存在，我們談了很多他帶來的能量，而這能量都能從他每個晚上的安打中展現出來，我不認為羅哈斯的安打和贏球有直接關係，但我們會繼續希望有這種表現。只要他繼續打安打，我就覺得很好，只要他開心，我們就能贏球。」

此外，對於5.2局無失分、送出6K，並且賞大谷2K的白襪先發左投羅切（Garrett Crochet），羅伯斯表示，「他非常優秀，我們知道他會給我們帶來挑戰，有幾次2出局後出現的得分機會，但他讓我們很難得分。」

羅哈斯持續刷新只要敲安球隊就贏球紀錄，連續23勝也是1900年以來最多，排名第2的是2010年佩尼亞（Carlos Peña）的20勝。

關鍵字： MLB棒球道奇

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