快訊／職籃新聯盟深夜發3點聲明　新賽季確定11月開打

▲新北國王董事長王文祥、執行長陳信生宣布職籃新聯盟成立。（圖／新北國王提供）

體育中心／綜合報導

新北國王董事長王文祥日前召開記者會，宣布將有9支台灣職籃球隊以及1支新加坡球隊共同成立台灣職籃新聯盟，不過在記者會上資訊全都無法透露，然而今(24)日深夜，「台灣新職籃聯盟執行籌備委員會」突然透過郵件發佈3點聲明，並且明確指出新聯盟的新賽季將於11月正式展開。

完整聲明如下：

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由新北國王籃球隊董事長王文祥、執行長陳信生，日前代表召開記者會宣佈成立台灣職籃「新聯盟」（名稱暫定），其中已繳交意向書的九隊代表，正式於6月24日召開第一次籌備會。



感謝熱愛籃球的社會大眾，對於新聯盟籌設進度的關注，在正式召開籌備會後，已分別從兩大聯盟中，推舉四隊成立「執行籌備委員會」，未來將會持續跟球迷分享籌設進度。有關近日各界對於新聯盟進度的關心，特以此九隊聯合聲明如下：



1新賽季將於11月開打，因應隊伍擴大，為了賽制安排順利，同時不影響原有兩個聯盟的賽程，新聯盟成員皆有共識在兩個聯盟總冠軍戰結束後，即公佈成立新聯盟，以爭取籌辦時間與相關行政事宜。



2新聯盟成員特別感謝新北國王董事長王文祥先生，於新北國王奪得PLG總冠軍後，不在乎個人與球隊榮耀，會受到新聯盟成立議題影響，馬不停蹄為新聯盟事宜發佈成立記者會，特此感謝。



3有關球迷們最關心的「新聯盟」名稱、賽程與最後參賽球隊數量，九隊已各推舉代表參與成立，有關「新聯盟」名稱，以及申設進度，皆會按照相關規定辦理。未來也會陸續向喜愛籃球的朋友，分享最新進度。