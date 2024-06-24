王文祥推台灣職籃「新聯盟」　9隊聯合3點聲明更新進度

▲新北國王老闆王文祥。（圖/新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王籃球隊董事長王文祥、執行長陳信生，日前代表召開記者會宣佈成立台灣職籃「新聯盟」（名稱暫定），其中已繳交意向書的9隊代表，正式在今（24）日召開第一次籌備會，並聯合發出3點聲明。

據了解，預計參與「新聯盟」的9隊為PLG新北國王、福爾摩沙夢想家、高雄17直播鋼鐵人、新竹攻城獅，以及T1台北台新戰神、台啤永豐雲豹、台南台鋼獵鷹、高雄全家海神、新北中信特攻。

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籃協今日曾發聲明強調，「成立第3聯盟或新聯盟，目前不在本會規劃內，並希望兩聯盟能順利達成整合共識。」不過這9隊代表晚間發出聯合聲明，內容提到新賽季將在11月開打，未來將持續更新進度。

詳細聲明內容如下：

感謝熱愛籃球的社會大眾，對於新聯盟籌設進度的關注，在正式召開籌備會後，已分別從兩大聯盟中，推舉4隊成立「執行籌備委員會」，未來將會持續跟球迷分享籌設進度。有關近日各界對於新聯盟進度的關心，特以此9隊聯合聲明如下：

1. 新賽季將於11月開打，因應隊伍擴大，為了賽制安排順利，同時不影響原有兩個聯盟的賽程，新聯盟成員皆有共識在兩個聯盟總冠軍戰結束後，即公佈成立新聯盟，以爭取籌辦時間與相關行政事宜。

2. 新聯盟成員特別感謝新北國王董事長王文祥先生，於新北國王奪得PLG總冠軍後，不在乎個人與球隊榮耀，會受到新聯盟成立議題影響，馬不停蹄為新聯盟事宜發佈成立記者會，特此感謝。

3. 有關球迷們最關心的「新聯盟」名稱、賽程與最後參賽球隊數量，9隊已各推舉代表參與成立，有關「新聯盟」名稱，以及申設進度，皆會按照相關規定辦理。未來也會陸續向喜愛籃球的朋友，分享最新進度。