運動雲

>

莊勝雄外甥伍立辰投入選秀　替補進U23扛後援盼能發揮直球優勢

▲▼嘉義大學伍立辰。（圖／伍立辰提供）

▲▼嘉義大學伍立辰。（圖／伍立辰提供）

▲▼嘉義大學伍立辰。（圖／伍立辰提供）

記者楊舒帆／綜合報導

嘉義大學投手伍立辰的舅舅是旅日大前輩莊勝雄，曾指導過他投球，高中畢業時一度想放棄棒球路，轉練投手找回信心並決定參加選秀，盼能在中職舞台發光發熱。今年也替補入選U23培訓隊，將迎接國際賽的挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到大四才首次投入中職選秀，伍立辰表示，「從小看棒球，一路打到高中曾經想要轉換跑道，家人、教練都鼓勵我繼續棒球路，所以教練建議下，正式轉練投手，在嘉義大學也有很多出賽機會。」

伍立辰去年最快142公里，最快球速148公里，均速也在140公里以上。他坦言，「前幾年雖然帳面上的成績還可以，但實際內容還不夠達到挑戰職業層級的水準，今年有一定程度的進步，比起去年球速和均速都有提升。」

上個學年度大專聯賽公開組一級伍立辰預賽28局無責失防禦率0的成績，直到複賽才失分，本學年度預賽終戰對南華大學演出完封勝，伍立辰認為該場比賽是近期代表作，「發現自己也可以在一場比賽獨當一面，而且南華是預賽戰績最佳的隊伍，經過這場比賽提升信心，更相信自己達到跟他們差不多的水準。」今年初又在大專聯賽複賽對文化大學繳出第2場完封勝，近年能在大專聯賽繳出兩場完封勝的投手相當罕見，整個聯賽預賽加複賽48局只失4分。

舅舅是旅日大前輩莊勝雄，透過他的指導收穫不少。伍立辰表示，「他是一位很出色的投手，只要回台灣都會指導，透過轉播影片告訴他需要改進的部分，例如投球時的重心轉移等建議，接受他的提點，對比賽內容很有幫助。」

球探評價伍立辰直球是較大的優勢，轉速2400轉至2500轉，且在大學磨練4年有一定的經驗。他握有滑球、變速球、曲球，以及最近琢磨卡特球與指叉球。談到練新武器球的原因，他表示，「需要縱向武器球來保護直球，所以開始練這兩個球種。」

味全龍年輕強投徐若熙是很好的學習對象，伍立辰透露，「因為他不是身材又壯又高的投手，但球速數一數二的快，變化球犀利，控球也很好。」

替補林維恩加入U23培訓隊，教練團定位在關門角色，伍立辰表示，「很幸運可以替補，很難得機會可以跟很強的隊友，以及不一樣的教練團，學習不同的觀念。跟頂尖投手研究一些球種握法，以及比賽的細節與想法，與國外球隊比賽過程中，也可以增廣見聞，生涯第一次面對強度這麼高的對手。」

關鍵字： 嘉義大學投手中職U23莊勝雄

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王文祥推台灣職籃「新聯盟」　9隊聯合3點聲明更新進度

王文祥推台灣職籃「新聯盟」　9隊聯合3點聲明更新進度

快訊／職籃新聯盟深夜發3點聲明　新賽季確定11月開打

快訊／職籃新聯盟深夜發3點聲明　新賽季確定11月開打

NBA兩天王從最大敵人變隊友　詹皇曾怒推柯瑞：從我面前滾開

NBA兩天王從最大敵人變隊友　詹皇曾怒推柯瑞：從我面前滾開

布朗冠軍遊行弄丟鑽戒　WNBA女神抱著他的FMVP獎盃洩戀情

布朗冠軍遊行弄丟鑽戒　WNBA女神抱著他的FMVP獎盃洩戀情

游艾喆讓中、日、澳3大聯賽搶人　想對決河村勇輝

游艾喆讓中、日、澳3大聯賽搶人　想對決河村勇輝

海神3星支援收銀　胡瓏貿、于煥亞、余純安擔任快閃店1日店長

海神3星支援收銀　胡瓏貿、于煥亞、余純安擔任快閃店1日店長

U23培訓隊25日赴美交手NCAA明星隊　雙火球男拚旅外身價

U23培訓隊25日赴美交手NCAA明星隊　雙火球男拚旅外身價

MVP舞台跳「16蹲」被罵翻　陳晨威搶麥發聲暖哭沐妍

MVP舞台跳「16蹲」被罵翻　陳晨威搶麥發聲暖哭沐妍

味全24歲火球男呂偉晟告別職棒生涯　感性謝葉總巧合安排

味全24歲火球男呂偉晟告別職棒生涯　感性謝葉總巧合安排

38歲霍佛德奪冠後宣布再戰1季　與「環球小姐」愛妻狂生5娃

38歲霍佛德奪冠後宣布再戰1季　與「環球小姐」愛妻狂生5娃

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

熱門新聞

王文祥推台灣職籃「新聯盟」　9隊聯合3點聲明更新進度

快訊／職籃新聯盟深夜發3點聲明　新賽季確定11月開打

NBA兩天王從最大敵人變隊友　詹皇曾怒推柯瑞：從我面前滾開

布朗冠軍遊行弄丟鑽戒　WNBA女神抱著他的FMVP獎盃洩戀情

游艾喆讓中、日、澳3大聯賽搶人　想對決河村勇輝

海神3星支援收銀　胡瓏貿、于煥亞、余純安擔任快閃店1日店長

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台籃「新聯盟」9隊聯合聲明更新進度

2快訊／職籃新聯盟新賽季確定11月開打

3詹皇曾怒推柯瑞：從我面前滾開

4布朗遊行弄丟鑽戒　疑與WNBA女神交往

5游艾喆讓中日澳搶人　想對決河村勇輝

最新新聞

1莊勝雄外甥伍立辰投入選秀

2邱郡盼與哥哥邱辰職棒同場

3游艾喆讓中日澳搶人　想對決河村勇輝

4布朗遊行弄丟鑽戒　疑與WNBA女神交往

5海神3星出擊　出任快閃店1日店長

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

莊智淵無緣奧運男單　期許高承睿超越自我

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366