莊勝雄外甥伍立辰投入選秀　替補進U23扛後援盼能發揮直球優勢

▲▼嘉義大學伍立辰。（圖／伍立辰提供）

記者楊舒帆／綜合報導

嘉義大學投手伍立辰的舅舅是旅日大前輩莊勝雄，曾指導過他投球，高中畢業時一度想放棄棒球路，轉練投手找回信心並決定參加選秀，盼能在中職舞台發光發熱。今年也替補入選U23培訓隊，將迎接國際賽的挑戰。

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直到大四才首次投入中職選秀，伍立辰表示，「從小看棒球，一路打到高中曾經想要轉換跑道，家人、教練都鼓勵我繼續棒球路，所以教練建議下，正式轉練投手，在嘉義大學也有很多出賽機會。」

伍立辰去年最快142公里，最快球速148公里，均速也在140公里以上。他坦言，「前幾年雖然帳面上的成績還可以，但實際內容還不夠達到挑戰職業層級的水準，今年有一定程度的進步，比起去年球速和均速都有提升。」

上個學年度大專聯賽公開組一級伍立辰預賽28局無責失防禦率0的成績，直到複賽才失分，本學年度預賽終戰對南華大學演出完封勝，伍立辰認為該場比賽是近期代表作，「發現自己也可以在一場比賽獨當一面，而且南華是預賽戰績最佳的隊伍，經過這場比賽提升信心，更相信自己達到跟他們差不多的水準。」今年初又在大專聯賽複賽對文化大學繳出第2場完封勝，近年能在大專聯賽繳出兩場完封勝的投手相當罕見，整個聯賽預賽加複賽48局只失4分。

舅舅是旅日大前輩莊勝雄，透過他的指導收穫不少。伍立辰表示，「他是一位很出色的投手，只要回台灣都會指導，透過轉播影片告訴他需要改進的部分，例如投球時的重心轉移等建議，接受他的提點，對比賽內容很有幫助。」

球探評價伍立辰直球是較大的優勢，轉速2400轉至2500轉，且在大學磨練4年有一定的經驗。他握有滑球、變速球、曲球，以及最近琢磨卡特球與指叉球。談到練新武器球的原因，他表示，「需要縱向武器球來保護直球，所以開始練這兩個球種。」

味全龍年輕強投徐若熙是很好的學習對象，伍立辰透露，「因為他不是身材又壯又高的投手，但球速數一數二的快，變化球犀利，控球也很好。」

替補林維恩加入U23培訓隊，教練團定位在關門角色，伍立辰表示，「很幸運可以替補，很難得機會可以跟很強的隊友，以及不一樣的教練團，學習不同的觀念。跟頂尖投手研究一些球種握法，以及比賽的細節與想法，與國外球隊比賽過程中，也可以增廣見聞，生涯第一次面對強度這麼高的對手。」