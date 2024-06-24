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保羅終於要聯手詹皇？洛城雙雄搶人　湖人「意見不一」可能原因曝

▲▼詹姆斯、韋德和保羅。（圖／CFP）

▲詹姆斯與好友保羅從未在NBA同隊過。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士必須在6月28日(當地時間)前，決定是否執行「控球之神」保羅(Chris Paul)價值3000萬美元(約9.6億台幣)的球隊選項。NBA名記者史坦(Marc Stein)披露，若保羅恢復自由身，預計會吸引洛城雙雄湖人、快艇的目光。保羅是否會聯手好友詹姆斯(LeBron James)引起關注，但傳出湖人內部「意見不一」。

擁有19年NBA資歷的「控球之神」保羅，2023-24賽季出乎眾人意料轉戰勇士，稱職扮演第2陣容領袖，並在灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)缺陣時扛起先發主控的重任，他上季場均上場26.4分鐘，能貢獻9.2分、6.8助攻和3.9籃板，三分球命中率達37.1%。

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這位12屆全明星後衛依舊寶刀未老，能為球隊帶來寶貴的經驗，不過他已是一名39歲老將，勇士可能利用他占據的薪資空間，促成一筆交易來獲得一位年輕球員。

▲▼湖人詹姆斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

NBA名記者史坦報導，如果勇士放走保羅，洛城雙雄湖人、快艇可能都會對恢復自由身的「控球之神」有興趣，「保羅希望盡可能離他的洛杉磯的家人更近，這是眾所周知的事。但據我所知，儘管保羅和詹姆斯之間的友誼已被廣泛報導，湖人內部對將他延攬到陣中的意見並不一致。」

保羅是湖人天王詹姆斯的「香蕉船兄弟」之一，他們從未在NBA同隊過。保羅曾為快艇效力過6個賽季，2017年才被交易到火箭，是「空拋之城」的招牌球星之一。

保羅的前搭檔哈登(James Harden)去年也從七六人轉戰快艇，兩人在休士頓聯手時曾爆出不合傳聞，搭檔兩季就拆夥，他們會不會在快艇再次成為隊友，引起熱議。

▲勇士柯瑞、保羅、湯普森。（圖／CFP）

▲保羅上季效力勇士。（圖／CFP）

湖人主控羅素(D’Angelo Russell)下季也擁有球員選項，洛城後場陣容今夏可能會重整，屢次傳出他們將招攬老鷹一哥楊恩(Trae Young)或他的搭檔莫瑞(Dejounte Murray)。

《Lakers Daily》推估湖人內部對是否要延攬保羅意見不一，年齡可能是其中一個因素，若保羅加入陣中，紫金大軍將有兩名高齡39歲的球星，另一位是預計與湖人重簽大約的天王詹姆斯。

關鍵字： NBA勇士保羅湖人快艇詹姆斯詹皇

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