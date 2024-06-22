帶著祂來見證大巨蛋！傳奇教練榊原良行遺孀開球有洋蔥

▲▼榊原良行教練的遺孀榊原淳子女士受邀來台開球。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

前兄弟傳奇守備教練榊原良行於去年11月突然病逝，台鋼雄鷹感念他對台灣棒球的付出，特地邀請他的遺孀榊原淳子女士來大巨蛋首個主場擔任開球嘉賓。

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榊原淳子表示，「榊原1999年來台時，台灣只有小球場，現在來到大巨蛋很開心。神原沒辦法來巨蛋很遺憾，未來為台灣棒球發展繼續努力，我也會為大家加油。希望大家為台灣棒球加油。」

榊原淳子特地帶著榊原良行的骨灰一起來台，希望讓祂也見證大巨蛋的誕生。台鋼雄鷹的領隊劉東洋在榊原良行生前時就約定，創新球隊台鋼雄鷹一定邀請祂來台。榊原淳子透露，「榊原良行突然離世，沒有辦法親自來很可惜。」

榊原淳子坦言，一進到臺北大巨蛋感覺是很漂亮的球場，有點嚇到很有衝擊性。對於像台灣這麼容易下雨的環境，大家一直都期待有巨蛋，所以很開心。賽前從大螢幕看到榊原良行的身影，她表示，胸口也熱熱的，有點哽咽。

曾陪同榊原良行多次來台，這是疫情後首度隻身來台，榊原淳子坦言，「看到橫田久則、鄭（漢禮）教練、蕭（任汶）教練都是對棒球很有熱誠的人。榊原良行一直很喜歡台灣，生前也一直想回台灣指導棒球，經常在家裡聊到棒球的事。」