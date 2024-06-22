單局灌9分奠勝基　太空人14比11擊垮金鶯奪3連勝

▲梅耶斯（Jake Meyers）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人今天（22日）在主場迎戰強敵金鶯，太空人靠著6下一連串安打串聯，單局狂灌9分建立龐大的領先優勢，即便金鶯在8上攻下7分也於事無補，終場太空人就以14比11擊敗金鶯，喜迎三連勝。

5下太空人梅耶斯（Jake Meyers）轟出逆轉三分砲將比分反超至5比3後，好似開啟了球隊進攻按鈕，太空人打線在6下單局暢打13人次，敲出6支安打、選到3個保送，打到金鶯牛棚完全沒脾氣，單局攻下9分的太空人以14比3領先。

沉寂一段時間的金鶯打線在7、8兩局予以回應，7上韓德森（Gunnar Henderson）擊出陽春砲幫助球隊追分。8上金鶯如法炮製，單局同樣敲出6支安打，其中有3支長程砲火，包括韓德森單場第二支全壘打、桑坦德（Anthony Santander）和馬提歐（Jorge Mateo）各貢獻一發兩分砲，金鶯追至11比14，無奈前面挖的坑太大無力回天，終場太空人就以三分差收下三連勝。

back-to back doubles!!



Stros up 14-3 pic.twitter.com/zpiqgjXEtG — Houston Astros (@astros) June 22, 2024

「8上一連串攻擊只是向你展示了我們的進攻能力，我們永遠不會出局。只是我們丟的分數太多了，無法恢復」金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說道，「這是一場激烈的比賽。」