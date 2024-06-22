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快訊／職籃新聯盟成立　PLG跟T1聯盟9隊加1隊東南亞

▲王文祥董事長承諾球隊永不企業冠名。（圖／新北國王提供）

▲新北國王董事長王文祥。（圖／新北國王提供）

記者簡名杉／新北報導

新北國王董事長王文祥今(22)日緊急召開記者會，表示要宣布籃壇大事，網路已先傳出沸沸揚揚的消息，而記者會開始前，現場已發布完整新聞稿，確定就是成立新聯盟，PLG跟T1合併加上一支東南亞的球團，總共十支球隊。

完整聲明如下：

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大家好!我是王文祥。

今天非常謝謝各位媒體朋友，在周末假日來到這裡，由我出面，代表國內各職籃球團來分享我們共同規畫的下一步。

三年前的此時，我與家人一同討論決定參與台灣職籃的發展，不到一個月，新北國王隊成軍，今年台灣職籃兩大聯盟的季後賽精彩呈度，超過我的想像。

短短三年，兩大聯盟在眾多企業、球迷的參與下，台灣籃球季後賽擁有NBA等級球星參與，出現傳統強權無法進入季後賽、新成軍球隊不到一年打入季後賽，充滿未知與挑戰，這就是籃球最迷人的地方。

今年，感謝桃園璞園領航猿與我們新北國王打出一系列精彩的冠軍戰，我們有幸在桃園巨蛋主場封王，締造PLG冠軍戰連18場滿座的記錄，能夠有這個成果，是PLG一開始的聯盟創始成員：臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿、福爾摩莎夢想家、新竹御頂攻城獅的努力，非常感謝這四支球團的付出，讓我們新北國王與高雄17直播鋼鐵人在第二階段加入後，可以有這麼棒的舞台。

新北國王為新北市贏了一座總冠軍，與此同時，桃園並沒有輸。今年T1聯盟的總冠軍，由台啤永豐雲豹為桃園市贏了首座職籃總冠軍獎盃，也在日前榮獲桃園市政府表揚，帶來很好的運動與城市交流。T1聯盟的五支球團：新北中信特攻、高雄全家海神、台啤永豐雲豹、臺南台鋼獵鷹、臺北台新戰神，跟PLG發展的精神一致：由企業投入資源、結合城市精神，共同展現出台灣籃球美好的一面。

有人說，台灣只有2300萬人，市場小、容納不了兩個聯盟、十幾支球隊;有人說，台灣籃球人才有限，沒有好球員、吸引不了球迷入場，職籃發展不起來。

但我們看到的，卻是充滿機會與可能，球團企業主們支持台灣籃球發展的熱情與日俱增。我們的成果，甚至吸引了來自新加坡的球團希望加入充滿活力的台灣職籃，他們也來台觀賞新北國王與領航猿的冠軍戰，感受台灣球迷的熱情。

過去三年，台灣職籃有20倍的成長，靠著企業球團的熱情、人脈與資源，兩個聯盟的球賽，吸引到現場的觀賽人數合計超過300萬人次。

這個成果背後，是所有球迷的支持、所有縣市政府資源的支持，以及運作兩個聯盟十一支球隊背後，超過上百家贊助企業的支持。

我們該怎麼回應這份支持？兩個聯盟，要不要合作？其實球迷的聲音與期盼，我們都聽到了。

在與眾多球團企業主商討後，我們有了共識，台灣職籃必須要進入下一個階段，讓球員的舞台可以更大、比賽的公信力更強、聯盟營運人才的更專業化。

跳脫PLG與T1聯盟，兩聯盟因為成立時間不同、制度規章不同的包袱，籌組「新的聯盟」，這不是第三個聯盟，而是整合所有的資源在一起，才能促進台灣職籃更加壯大!

感謝各球團的肯定與信任，由我代表出面，為大家宣佈我們的下一步計畫我們：即將成立的「新聯盟」，已經獲得PLG與T1聯盟兩大聯盟九支球隊的加入意向書，未來還會有一支來自東南亞的球團加入，目前總共有十支球隊同意加入「新聯盟」。我們也會持續邀請有意壯大台灣籃球發展的企業團體，共同加入。

在公平、公正的原則下，由成員共同商討「新聯盟」的名稱、規章制度與權利義務。

敬請期待，台灣職籃即將進入全新篇章，就像美國NBA的東西區制度，台灣的「新聯盟」將為台灣籃球帶來更多可能。謝謝大家！

關鍵字： 國王PLGT1王文祥

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