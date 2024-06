百萬塞爾提克迷擠爆冠軍遊行！教頭超嗨跳車　皮爾斯酸爆湖人

Celtics head coach Joe Mazzulla going CRAZY, jumping off the float & giving high fives to fans during the championship parade!



Dude’s a maniac!



Via. @JaredWeissNBA

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克本周贏得隊史第18冠,今(22)日舉行冠軍遊行,有超過100萬名球迷共襄盛舉,有人清晨5點就開始排隊,只為迎接波士頓的英雄們。整趟遊行最瘋狂的畫面之一,是35歲的冠軍教頭馬茲拉(Joe Mazzulla)直接「跳車」與球迷一一擊掌,完全將自己的半月板傷勢拋在腦後。

▲塞爾提克冠軍遊行,一哥坦圖與球迷同歡。(圖/達志影像/美聯社)

綠衫軍在總冠軍賽以4勝1敗封王,奪下睽違16年的總冠軍,也是38年來的第2冠,破百萬的波士頓球迷參加了久違的NBA冠軍遊行,有人清晨5點就開始在城市周圍排隊等待,只為與塞爾提克的英雄們一起同歡。

JT soaking it all in at the parade



(Via @jaytatum0/IG)



Watch Boston's championship parade live on NBA TV and on the NBA App!

https://t.co/pzUoiChyfr

賽爾迪克一哥坦圖(Jayson Tatum)帶著6歲兒子德斯(Deuce)參加遊行,他一手摟著歐布萊恩金盃,一手抱著寶貝兒,留下父子一生難忘的美好回憶。FMVP布朗(Jaylen Brown)則帶著WNBA球員凱絲雷(Kysre Gondrezick)上巴士,兩人的關係引起熱議。

Jaylen Brown with Kysre Gondrezick, a WNBA player & Kevin Porter Jr.’s former girlfriend, on his championship float!



$300 million contract

NBA Champion

Finals MVP

Kysre Gondrezick



Who’s having a better year than Jaylen?! pic.twitter.com/I3b6F74Gj7 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 21, 2024

在封王戰「斷牙」的後場大將懷特(Derrick White),戴著一頂印有波士頓字樣的漁夫帽,向大家展示了他的閃亮新牙。

Bucket hat and a new set of pearly whites

D-White's a vibe



D-White's a vibe pic.twitter.com/joZWXvIUbc — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 21, 2024

整趟遊行最瘋狂的人,可能是35歲的冠軍教頭馬茲拉,原本站在車頂的他突然「消失」,隨後他走下巴士與一旁的球迷一一擊掌,一面瘋狂怒吼,完全將自己的半月板傷勢拋在腦後,粉絲笑說,「這傢伙真是個瘋子!」

▲塞爾提克一哥坦圖帶著6歲兒子參加冠軍遊行。(圖/翻攝自X)

2008年冠軍成員皮爾斯(Paul Pierce)也出現在遊行行列,他抓住機會狂酸「世仇」湖人,譏笑他們竟升起季中錦標賽冠軍旗幟,「如果我們贏得賽季中賽冠軍,我們不會懸掛那面冠軍旗幟。讓湖人去做吧,我們可以把它當成地毯,放在走廊或其他地方。」