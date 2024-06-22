百萬塞爾提克迷擠爆冠軍遊行！教頭超嗨跳車　皮爾斯酸爆湖人

Celtics head coach Joe Mazzulla going CRAZY, jumping off the float & giving high fives to fans during the championship parade!— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 21, 2024
Dude’s a maniac!
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記者游郁香／綜合報導
塞爾提克本周贏得隊史第18冠，今(22)日舉行冠軍遊行，有超過100萬名球迷共襄盛舉，有人清晨5點就開始排隊，只為迎接波士頓的英雄們。整趟遊行最瘋狂的畫面之一，是35歲的冠軍教頭馬茲拉(Joe Mazzulla)直接「跳車」與球迷一一擊掌，完全將自己的半月板傷勢拋在腦後。
▲塞爾提克冠軍遊行，一哥坦圖與球迷同歡。（圖／達志影像／美聯社）
綠衫軍在總冠軍賽以4勝1敗封王，奪下睽違16年的總冠軍，也是38年來的第2冠，破百萬的波士頓球迷參加了久違的NBA冠軍遊行，有人清晨5點就開始在城市周圍排隊等待，只為與塞爾提克的英雄們一起同歡。
JT soaking it all in at the parade— NBA (@NBA) June 21, 2024
(Via @jaytatum0/IG)
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賽爾迪克一哥坦圖(Jayson Tatum)帶著6歲兒子德斯(Deuce)參加遊行，他一手摟著歐布萊恩金盃，一手抱著寶貝兒，留下父子一生難忘的美好回憶。FMVP布朗(Jaylen Brown)則帶著WNBA球員凱絲雷(Kysre Gondrezick)上巴士，兩人的關係引起熱議。
Jaylen Brown with Kysre Gondrezick, a WNBA player & Kevin Porter Jr.’s former girlfriend, on his championship float!— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 21, 2024
$300 million contract
NBA Champion
Finals MVP
Kysre Gondrezick
Who’s having a better year than Jaylen?! pic.twitter.com/I3b6F74Gj7
在封王戰「斷牙」的後場大將懷特(Derrick White)，戴著一頂印有波士頓字樣的漁夫帽，向大家展示了他的閃亮新牙。
Bucket hat and a new set of pearly whites— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 21, 2024
D-White's a vibe pic.twitter.com/joZWXvIUbc
整趟遊行最瘋狂的人，可能是35歲的冠軍教頭馬茲拉，原本站在車頂的他突然「消失」，隨後他走下巴士與一旁的球迷一一擊掌，一面瘋狂怒吼，完全將自己的半月板傷勢拋在腦後，粉絲笑說，「這傢伙真是個瘋子！」
▲塞爾提克一哥坦圖帶著6歲兒子參加冠軍遊行。（圖／翻攝自X）
2008年冠軍成員皮爾斯(Paul Pierce)也出現在遊行行列，他抓住機會狂酸「世仇」湖人，譏笑他們竟升起季中錦標賽冠軍旗幟，「如果我們贏得賽季中賽冠軍，我們不會懸掛那面冠軍旗幟。讓湖人去做吧，我們可以把它當成地毯，放在走廊或其他地方。」
“If we win the In-Season Tournament, we’re not putting up a banner. Let the Lakers do that. We can make it into a carpet and put it in the hallway or something.”— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 21, 2024
— Paul Pierce
(via @KatieMo61)pic.twitter.com/w1eG2Wy9mg
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