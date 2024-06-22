文化王牌黃子豪球速一年增5公里　選秀有望衝擊前兩輪

▲文化大學黃子豪。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

文化大學大一投手黃子豪球速一年內進步5公里，最速來到148公里，而且新練一顆曲球，被球探評價為先發型投手，有望衝擊前兩輪。

黃子豪去年從三民高中畢業，選擇升上大學磨練一年再選秀，他表示，「這一年來的訓練跟高中有很大的不同，到黑山羊訓練，丟重球等訓練，讓投球揮臂的動作更順暢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃子豪的直球是最好的武器，高中最快球速143公里，升上大學後，最快球速測得148公里，均速也增加5公里左右，變化球球種包含原有的滑球與變速球，今年多練一顆曲球。他表示，「先發投手兩種球路不夠，且滑球也不夠好，所以增加一顆武器球。」

大專聯賽繳出佳績奠定信心，黃子豪預賽投4場，對輔仁大學、崑山科大奪勝投，防禦率2.05，複賽出賽3場，對國體優質先發奪勝投，可惜春季聯賽因身體疲勞加感冒，身體狀態不佳而沒有太多發揮。他所累積的好表現獲選U23培訓隊，並被排定為先發輪值之一，日前對悍將二軍中繼出賽，現場有4隊中職球探關注。

▲文化大學黃子豪。（圖／記者楊舒帆攝）

黃子豪對悍將二軍登板投2局，沒被敲出安打，投出1次保送、無失分。有球探認為他具備先發投手條件，在本次選秀的大專投手中名列前茅，應該不會掉出前兩輪。而黃子豪也很期待之後能在美國對決NCAA頂級打者，「他們高機率會是大聯盟球員，如果對決他們會很有收穫，畢竟力量與技術都在我們之上。」

黃子豪回憶小時候去籃球社團玩沒有幾天就解散，平時就跟家人一起傳接球，當時石泉國小的體育組長和教練詢問黃子豪加入棒球隊的意願。有些在澎湖出生的職棒球員，是在就讀石泉國小期間轉學到講美國小。從石泉國小畢業球員中，黃子豪有望成為第一位職棒球員。他說，「國小打球是興趣，到馬公國中才開始有想要往這條路走，到三民高中開始有職棒的目標。」

對於當初選擇升大學磨練再投入選秀的決定，黃子豪表示，「當時覺得自己還有進步空間，不需要這麼早進職棒，上大學必須要很自律，雖然不能說自己非常自律，但至少有把可控制的事做好。」

▲文化大學黃子豪。（圖／記者楊舒帆攝）

