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東超分組正式確認！國王、領航猿新賽季力爭「亞洲最強」

▲2024～25東亞超級聯賽(EASL)分組正式出爐。（圖／EASL提供）

▲2024～25東亞超級聯賽(EASL)分組正式出爐。（圖／EASL提供）

記者簡名杉／綜合報導

PLG聯盟總冠軍賽昨(20)晚正式結束，由新北國王摘下冠軍，而他們和亞軍桃園璞園領航猿的2024～2025賽季東亞超級聯賽(EASL)小組賽的分組也正式確認，兩支台灣球隊都分別必須在小組賽交手一支B聯盟的日本球隊、一支KBL的韓國球隊以及一支PBA的菲律賓球隊，力拚出線終極四強。

新科PLG總冠軍新北國王被分在了B組，同組對手包括了日本B聯盟亞軍琉球黃金國王(Ryukyu Golden Kings)、韓國KBL聯賽冠軍釜山KCC宙斯盾(Busan KCC Egis)以及1支菲律賓PBA聯賽2023～2024賽季綜合成績排名前2的球隊。

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桃園璞園領航猿則被分在了A組，同組對手包括了日本B聯盟冠軍廣島蜻蜓(Hiroshima Dragonflies)、韓國KBL聯賽亞軍水原KT音速彈(Suwon KT Sonicboom)以及第2支菲律賓PBA聯賽2023～2024賽季總和成績排名前2的球隊。

此前，東超和PLG已公開宣佈2023～2024賽季的PLG聯盟冠、亞軍將自動獲得2024～2025賽季的東超參賽資格，昨晚正式結束的PLG聯盟總冠軍賽，新北國王最終以4比1的總比分擊敗桃園璞園領航猿，奪下總冠軍。

PLG執行長鄭偉柏表示，「P. LEAGUE+聯盟很高興派出本球季冠亞軍隊伍參與東超聯賽，與東亞最出色的球隊同場競技，新北國王和桃園璞園領航猿皆是非常出色以及代表性的球隊，我們期待兩隊加冕下賽季的東亞聯賽冠軍。」

東超首席執行官李小龍(Henry Kerins)則說，「東超非常榮幸能夠邀請P. LEAGUE+聯盟的冠亞軍參與東亞籃球桂冠的爭奪，新北國王去年闖進了終極四強賽，充分證明他們是亞洲最好的球隊之一，桃園璞園領航猿必將為東超帶來全新的能量和競爭性，我們已經等不及欣賞他們下賽季的東超賽場的表現了！」
 

關鍵字： 國王領航猿PLG東超

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