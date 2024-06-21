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銀、銅牌已無法滿足！郭婞淳教練挖角奧運金牌名帥助陣

▲▼《奧運會培訓隊》-舉重。（圖／記者黃國霖攝）

▲中華舉重代表隊教練林敬能。（圖／記者黃國霖攝）

記者簡名杉／高雄報導

東京奧運女子舉重項目奪金、里約奧運女子舉重項目摘銅的「舉重女神」郭婞淳，將三度征戰奧運，踏上巴黎賽場，雖然她因為傷勢緣故，於去年杭州亞運僅拿下銅牌，不過今年奧運她捲土重來，教練林敬能透露，特別挖角來中國籍的菲律賓舉重總教練高凱文助陣，更說，「銀牌、銅牌已經滿足不了我！」

郭婞淳因為在外訓練，罕見缺席了國訓中心的媒體日，由教練林敬能代為出面受訪，他指出挖角來高凱文的原因，除了幫助郭婞淳在技術上的調整之外，也希望讓郭婞淳感受到國家對她的重視。

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▲亞運女子舉重59公斤級，郭婞淳榮獲銅牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲「舉重女神」郭婞淳。（圖／記者林敬旻攝）

談到郭婞淳的傷勢現況，林敬能透露恢復狀況還不錯，「後蹲她以前最多能蹲到200公斤，現在已經恢復到190公斤，抓挺則已經超過130公斤。」並透露郭婞淳現在仍會每天去按摩、針灸、高壓氧，幫助傷勢恢復。

巴黎奧運前的最後整備，林敬能指出郭婞淳目前的「展體」表現出色，但「下蹲」還需要加強，但他也說這是因為他的訓練方式所致，點出每位教練、選手都有自己的特色。

對於本屆奧運的目標，林敬能直言，「銀牌、銅牌已經滿足不了我！」也對本屆奧運賽程靠後的舉重做出期許，「雖然我們不能一馬當先，但我們想創造後面的奇蹟！」

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運2024奧運舉重郭婞淳林敬能

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